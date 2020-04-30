Учёные разработали потенциально эффективное средство для лечения тяжёлой формы коронавируса

30.04.2020, 7:30, Разное

В результате проведённого исследования международной группе учёных удалось определить потенциально эффективный препарат для лечения коронавируса COVID-19. Речь идёт о тяжёлой форме, наблюдающейся у некоторых инфицированных, – цитокиновом шторме.

Последний является неуправляемой реакцией иммунной системы, разрушающей не только поражённые вирусом ткани, но и находящиеся рядом. Подобное наблюдают у пациентов с тяжёлым течением коронавируса и учёные говорят, что нашли способ борьбы с цитокиновым штормом. Как показали результаты исследования на грызунах, потенциально эффективным средством терапии могут стать наночастицы на основе препаратов сквалена и аденозина.

В ходе научной работы исследователи инкапсулировали названные препараты в молекулу альфа-токоферола, после чего доставили наночастицы в ткани грызунов, где развивался цитокиновый шторм или сепсис. Через считанные часы после начала терапии специалисты наблюдали снижение в организме уровня основного противовоспалительного цитокина, являющегося одним из главных факторов некроза опухоли-альфа.

Поскольку положительный эффект замечен во многих органах, то учёные считают, что наночастицы с аденозином можно применять для лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса COVID-19, информирует «Лента.ру».