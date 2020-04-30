Известный режиссер раскрыл немалые доходы Прилучного
30.04.2020, 7:25, Разное
По словам Рудинштейна, артист такого уровня, как Прилучный,
может получать до 500 тысяч за съемочный день. Вспышка коронавируса и карантин не сильно скажутся на доходах звезды “Мажора”. Некоторые
фильмы и сериалы продолжают снимать, поэтому без работы
Павел не останется.
Также Марк Рудинштейн поведал, что супруга звезды “Мажора” Агата
Муцениеце зарабатывает гораздо меньше. Режиссер подчеркнул, что в карьере артистки
пока не было заметных ролей. Между тем он не исключает, что скандал в
семье Муцениеце положительно скажется на ее судьбе. Возможно,
в скором времени продюсеры сделают Агате интересное предложение.
Рудинштейн не верит, что Прилучный поднимал
руку на Муцениеце. “Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же
появляется в эфире детского “Голоса”, – цитирует режиссера сайт
“Комсомольская правда”. Кинематографист уверен: в случае домашнего насилия Агата побежала бы в больницу снимать побои, а после этого – в полицию.
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Марк Григорьевич хорошо знает Павла, он убежден, что у артиста нет замашек тирана. Рудинштейн предположил, что Прилучный и
Муцениеце разыграли скандал ради “хайпа” и заработка. Сериал “Мажор” можно смотреть онлайн на ivi.ru.
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