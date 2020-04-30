Известный режиссер раскрыл немалые доходы Прилучного

30.04.2020, 7:25, Разное

По словам Рудинштейна, артист такого уровня, как Прилучный,

может получать до 500 тысяч за съемочный день. Вспышка коронавируса и карантин не сильно скажутся на доходах звезды “Мажора”. Некоторые

фильмы и сериалы продолжают снимать, поэтому без работы

Павел не останется.

Также Марк Рудинштейн поведал, что супруга звезды “Мажора” Агата

Муцениеце зарабатывает гораздо меньше. Режиссер подчеркнул, что в карьере артистки

пока не было заметных ролей. Между тем он не исключает, что скандал в

семье Муцениеце положительно скажется на ее судьбе. Возможно,

в скором времени продюсеры сделают Агате интересное предложение.

Рудинштейн не верит, что Прилучный поднимал

руку на Муцениеце. “Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же

появляется в эфире детского “Голоса”, – цитирует режиссера сайт

“Комсомольская правда”. Кинематографист уверен: в случае домашнего насилия Агата побежала бы в больницу снимать побои, а после этого – в полицию.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 19 Апр 2020 в 5:19 PDT

Марк Григорьевич хорошо знает Павла, он убежден, что у артиста нет замашек тирана. Рудинштейн предположил, что Прилучный и

Муцениеце разыграли скандал ради “хайпа” и заработка. Сериал “Мажор” можно смотреть онлайн на ivi.ru.