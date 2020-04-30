В Раде предсказали уничтожение украинцев

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30.04.2020, 7:16, Новости дня

Украинцев ждут уничтожение и погибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнёров. Нам нужна сильная партия у власти», – цитирует депутата РИА «Новости».

По его словам, наступил второй этап экспансии Запада, который внедряет свои кадры в украинскую власть. В частности, одним из таких кадров может стать экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Кива добавил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером является одним из условий для получения Украиной кредита.

По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский не способен противостоять внешнему влиянию, в результате чего лоббизм проникает во все ветви власти.

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Украине письмо, в котором назвал назначение Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств». Сообщалось, что власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины.

Ранее с крайне жестким заявлением в адрес Киева из-за Саакашвили выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



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