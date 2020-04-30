Apple выпустила тестовую версию системы iOS 13.5 для отслеживания заражённых коронавирусом

30.04.2020, 7:09, Разное

Американский технологический гигант компания Apple выпустила тестовую версию системы iOS 13.5 для отслеживания заражённых коронавирусом. Технология разрабатывалась в сотрудничестве со специалистами Google.

В выпущенных разработчиками бета-версиях iOS 13.5 и iPad OS 13.5 присутствует API-интерфейс отслеживания. Данная функция даёт возможность контролировать контакты между пользователями и, предположительно, поможет избежать распространения коронавируса COVID-19. Стоит отметить, что разработчики Apple и Google акцентируют внимание на отсутствии сбора и обмена персональными данными конкретного человека. Инновационная система отслеживания внедряется на мобильных ОС – Android и iOS. При помощи этой технологии и Bluetooth станет возможным контролировать расстояние между владельцами гаджетов.

В случае, если один из пользователей заражён коронавирусом нового типа, с его устройства рассылаются уведомления на гаджеты других людей, пребывающих в непосредственной близости. Таким образом человек получает сообщение о необходимости пройти тестирование и точно знать о возможном инфицировании COVID-19. Исходный код системы отслеживания Apple выпустит в пятницу, 1 мая. Предполагается, что в дальнейшем на его основе разработчики смогут создать приложения для организаций здравоохранения и таким образом можно будет предотвратить распространение коронавируса в мире.