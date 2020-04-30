Кремль оценил возможное назначение Саакашвили на Украине

30.04.2020, 7:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины – дело самих украинцев, но в целом его участие в политике счел «очень плохой приметой».

«Это не наше дело. И не наше дело, кто работает в правительстве Украины. Это дело украинцев», – сообщил Песков в интервью телеканалу RTVI на просьбу прокомментировать возможность назначения Саакашвили в украинский кабмин.

«Вроде бы – как я читал сообщения СМИ – вроде бы от этой идеи отказались уже. Можно сказать: ну и слава богу. Скажу так: Саакашвили – это, конечно, очень плохая примета. Это очень плохая примета для Грузии – страна развалилась; ничего хорошего Одесса не получила – для Одессы тоже плохая примета», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его мнению, «плохой приметой» Саакашвили стал и для экс-президента Украины Петра Порошенко, трудоустроившего его в качестве главы Одесской области.

«Тоже, скажем так, рейтинги чуть-чуть у него (Порошенко) припали после этого. Поэтому, может быть, и к лучшему так. Но опять же: это дело не наше», – отметил Песков.

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Украине письмо, в котором назвал назначение Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств». Сообщалось, что власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины.

Ранее с крайне жестким заявлением в адрес Киева из-за Саакашвили выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.