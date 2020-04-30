Мэр Усть-Кута рассказал о попытке чиновника «замять» поджог леса

30.04.2020, 7:08, Новости дня

Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил, что первый заместитель главы Усть-Кутского района, которого задержали накануне с другими представителями администрации района, предложил ему «договориться».

«Он (первый заместитель главы района, – прим. ВЗГЛЯД) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять», – рассказал мэр Усть-Кута телеканалу «Рен-ТВ».

Душин уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались. При этом у первого заместителя главы Усть-Кутского района якобы «вывернута ключица».

Во вторник в Усть-Куте мэр задержал чиновников, которые поджигали лес. В полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы возле участка мэра Александра Душина. Полиция обнаружила людей, при которых был квадрокоптер и канистры с бензином. Поджигателями оказались первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Сергей Ульянов.

Ранее сообщалось, что эксперты-криминалисты вместе с полицейскими направились к месту предполагаемого поджога в Усть-Кутском районе Иркутской области.