 

Мэр Усть-Кута рассказал о попытке чиновника «замять» поджог леса

30.04.2020, 7:08, Новости дня

Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил, что первый заместитель главы Усть-Кутского района, которого задержали накануне с другими представителями администрации района, предложил ему «договориться».

«Он (первый заместитель главы района, – прим. ВЗГЛЯД) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять», – рассказал мэр Усть-Кута телеканалу «Рен-ТВ».

Душин уточнил, что встречался с чиновниками минувшей ночью. По его словам, им предлагали переночевать в доме, накормить их, но они отказались. При этом у первого заместителя главы Усть-Кутского района якобы «вывернута ключица».

Во вторник в Усть-Куте мэр задержал чиновников, которые поджигали лес. В полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы возле участка мэра Александра Душина. Полиция обнаружила людей, при которых был квадрокоптер и канистры с бензином. Поджигателями оказались первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Сергей Ульянов.

Ранее сообщалось, что эксперты-криминалисты вместе с полицейскими направились к месту предполагаемого поджога в Усть-Кутском районе Иркутской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Рубль подешевел к доллару и евро

26.03 / В Казахстане умерла пациентка с коронавирусом. Это первая смерть в странах Центральной Азии

12.04 / В России отмечают День космонавтики

30.03 / Названы причины карантинного бунта украинцев в аэропорту

09.04 / Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году

09.04 / Алексей Швед может сменить “Химки” на клуб НБА

27.04 / Соловьев: На фоне дистанционного обучения традиционную школу рано списывать со счетов

01.04 / Эксперт: Уголовная ответственность за фейки не является покушением на свободу слова

01.04 / В список сайтов с бесплатным доступом вошли 370 сервисов

31.03 / Музей Николая Островского на Украине переделали в музей пропаганды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска