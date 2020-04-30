Названа дата появления на рынке смартфона Google Pixel 4a

30.04.2020, 6:53, Разное

Американская IT-компания Google готовит к выпуску свой очередной смартфон Pixel 4a. Ныне стало известно, когда именно новый мобильный аппарат появится в продаже.

Ранее информаторы сообщили, какие технические особенности продемонстрирует новый смартфон корпорации Google Pixel 4a. Он выйдет на рынок с 5,8-дюймовым дисплеем, аккумуляторной батареей емкостью 3080 мАч, 6 Гб оперативной памяти, аналогичной Pixel 4 камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 730. Такая информация свидетельствует о том, что данный мобильный девайс окажется производительнее предыдущей модификации и не слабее Pixel 5 с чипсетом Snapdragon 765G.

По новым данным, очередная мобильная разработка выйдет на рынок 22 мая. Именно в этот день стартует реализация в европейских государствах. Его стоимость составит 400 американских долларов. Столько стоит и устройство Google Pixel 3a, при этом гаджета 4a XL может и не появиться на прилавках торговых точек в связи с отсутствием упоминаний о нем в интернете.

Первые смартфоны компании вышли в октябре 2016 года. Версия XL получила от разработчиков 4 Гб оперативной памяти, 32/128 Гб флэш-памяти, QHD AMOLED-дисплей и четырехъядерный процессор 2,15 ГГц. Со временем в техническом плане устройства постоянно обновлялись, а их сборку теперь осуществляет тайваньская фирма HTC.