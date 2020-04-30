С 1 января украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

30.04.2020, 6:52, Новости дня

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы, с 1 января 2021 года работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения жалования. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба регулятора.

Новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником, считают в НБУ.

Норма заработает с будущего года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

Нацбанк пояснил, что работодатель сейчас имеет возможность формировать ведомость на начисление заработной платы с указанием номера счета сотрудника по стандарту IBAN, в том числе счета, который тот самостоятельно открыл в любом банке.

“Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Это будет стимулировать банки к конкуренции, способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Переход расчетов клиентов украинских банков на международный стандарт IBAN (International Bank Account Number) завершился 13 января 2020 года.