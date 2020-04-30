Лерос заявил, что Тищенко должен сложить мандат нардепа

30.04.2020, 6:52, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос заявил в комментарии “24 каналу”, что его коллега Николай Тищенко должен сложить мандат из-за скандала с работой его ресторана во время карантина.

“Тищенко является кумом [главы Офиса президента Андрея] Ермака, и ему разрешено абсолютно все, “договорняки” на уровне Киева, и как мы видим [нардеп от группы “За майбутнє” Антон] Яценко, который появился в сюжете, – “король тендерной мафии” времен [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут абсолютно отлично… Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся”, – заявил Лерос.

Он добавил, что в депутатском чате “Слуги народа” нардепы предпочли не заметить эту проблему.

На вопрос ведущей, какую политическую ответственность должен понести Тищенко, Лерос ответил: “Как минимум он должен сложить депутатский мандат и уйти заниматься своим бизнесом в свой “Велюр”.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube

Во время карантина киевский ресторан “Велюр” продолжает работать, несмотря на объявленный в стране карантин, говорится в расследовании проекта Bihus.info. В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за “Велюром”. Они заметили, как в ресторан приезжали народные депутаты Антон Яценко (группа “За майбутнє”), Александр Кабанов (“Слуга народа”), Игорь Негулевский (“Слуга народа”), юрист и бизнесмен Павел Куфтырев, сотрудник компании бизнесмена Рината Ахметова “Метинвест” Виталий Кисель, а также первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, который позже заявил, что карантин соблюдает и по ресторанам не ходит.

По данным Bihus.info, гости находились в ресторане по несколько часов, некоторые, вероятно, проводили там деловые встречи. На входе в “Велюр” был фейс-контроль, забронировать столик журналистам по телефону не удалось.

Тищенко отрицает, что его киевский ресторан “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты заведения питания. Им разрешили работу только для заказов “на вынос”. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.