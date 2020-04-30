Назван самый полезный способ приготовления кофе

30.04.2020, 6:48, Новости дня

Первый в РФ кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева в интервью радио Sputnik поделилась полезными рецептами приготовления кофе.

«Для меня, как для врача в прошлом, польза – это то, что приносит и удовольствие, и дополнительные бонусы. По данным современных исследований, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен. Такой фильтр задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний, типа атеросклероза и так далее», – цитирует блогера РИА «Новости».

Так что, если вы любите черный кофе, рекомендуется готовить его капельными способами через бумажный фильтр, на котором остаются вещества, способствующие повышению уровня холестерина. Однако есть рецепты, для которых эта рекомендация не подходит.

«Если вы любите пить эспрессо, его невозможно фильтровать через бумажный фильтр. Можно просто пить и следить за уровнем жиров в организме, холестерином и так далее», – отметила эксперт.

Кофе в турке – менее полезный вариант. Тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, важно только знать меру.

«Наиболее вредный вариант – если слишком много пить кофе. И варить несколько турок в день», – отметила в беседе с радио Sputnik Ольга Игнатьева.

Что касается кофе с молоком, то главное – не превращать его в полноценный десерт. Конечно, есть соблазн добавить в чашку сахар, сироп или жирные сливки вместо молока. Да, раз в неделю можно себе позволить подобное калорийное удовольствие. Но если чаще – через какое-то время набранные килограммы дадут о себе знать.

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