Природные пожары: в России горит 60 тысяч гектаров леса

30.04.2020, 6:45, Новости дня

По сообщениям Авиалесоохраны, в РФ горит сейчас 60 тысяч гектаров леса, самая сложная обстановка сохраняется в Забайкальском крае.

За сутки там локализовано девять пожаров на площади почти 17 тысяч гектаров. В частности, удалось локализовать очаг в районе села Александровка. Там работают 26 человек и 10 единиц техники. Всего в регионе пожары тушат сотни специалистов. Армейская авиация проводит мониторинг местности.

Во многих регионах, где действует режим ЧС или особый противопожарный режим, проводят профилактическую работу с населением. В преддверии майских праздников это особенно актуально.

В Северной Осетии специалисты МЧС провели рейд в садовом товариществе. Жителям напомнили, что запрещено жечь мусор и сухую траву. Предупредили еще раз о риске заражения коронавирусом и призвали соблюдать режим самоизоляции, передает телеканал "Россия 24".