Из Индонезии и Таиланда удалось вернуть домой почти 200 россиян

30.04.2020, 6:45, Новости дня

Из Индонезии и Таиланда удалось вернуть домой почти 200 россиян. Люди застряли в этих странах после закрытия границ в связи с коронавирусом. Экипаж авиакомпании UTair провел в сложнейшем многодневном перелете больше 30 часов.

Этот рейс в условиях пандемии надолго останется в памяти экипажа UTair. В общей сложности более 30 часов в небе. За пять дней несколько стран, а километраж маршрута чуть-чуть не дотянул до длины экватора. Маршрут такой: Москва – Денпасар – Бангкок – Сургут. Все для того, чтобы вернуть домой еще 190 россиян, застрявших в разных странах. К непредвиденным трудностям старались подготовиться заранее.

"Очень много на рейсе было детей, которые также хотели попасть домой. Мы рады, что сделали все возможное. Специально были заказаны дополнительные рационы питания, взят двойной запас воды", — говорит командир воздушного судна Дмитрий Пономаренко.

На перелете из Бангкока в Сургут пассажиров кормили шесть раз, повысили меры безопасности, для чего борт укомплектовали пятью летными экипажами.

"Все члены экипажа работали в масках и перчатках, регулярно пользовались дезинфицирующими средствами", – рассказывает старший бортпроводник Татьяна Сорокина.

По изначальному плану самолет должен был забрать и 26 россиян с острова Фиджи.

"В гостинице при аэропорте Денпасара экипаж провел около двух суток, – говорит бортпроводник Екатерина Прокопенкова. – К нашему большому сожалению, сторонам не удалось договориться".

Авиационные власти закрыли небо и так и не дали разрешения на посадку российского лайнера. Договориться на тот момент с властями Фиджи не удалось. Из-за задержки под угрозой была дальнейшая полетная программа.

"Со стороны МИД были приложены колоссальные усилия; спасибо огромное коллегам, с которыми получали все необходимые разрешения и согласования", – сказал вице-президент по маршрутной сети и парку Utair Дмитрий Белоконь.

В авиакомпании рассказали, что это был уникальный опыт планирования сложного маршрута и подготовки воздушного судна в столь короткие сроки. Некоторые страны охотно шли навстречу. Так, на Бали, где нет авиасообщения, для нашего лайнера специально открыли аэропорт. По итогам прилета ни у кого из пассажиров не выявили коронавирусной инфекции. Однако теперь им предстоит 14-дневный карантин.