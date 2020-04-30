 

Министр высоко оценил потенциал Института электронного медицинского образования

30.04.2020, 6:43, Разное

7-8 февраля 2020 года в Сеченовском университете прошел Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации», приуроченный к празднованию Дня российской науки. Мероприятие, которое проводится шестой год подряд, традиционно объединяет усилия вузов в области инновационной деятельности, помогая создать единую информационную, научную и инвестиционную среду. В рамках форума состоялось награждение победителей общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки» и Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  «Медицинская весна» в Институте электронного медицинского образования Сеченовского Университета.

 

Программа форума включала в себя доклады и дискуссии по большому количеству направлений: «Психиатрия и зависимости», «Профилактическая среда», «Кардиология и ангиология», «Микробиология», «Неврология», «Молекулярная биология и медицинская генетика», «Регенеративная медицина», «Педиатрия», «Онкология», «Инвазивные технологии», «Иммунология», «Стоматология», «Фармакология», «Инновационные фундаментальные технологии в медицине», «Терапия», «Эндокринология», «Репродуктивное здоровье» и др.

Церемонию награждения победителей провели ректор Пётр Глыбочко и Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, на ней также присутствовали все ректоры медицинских и фармацевтических вузов страны.

 

Перед началом церемонии председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов», академик РАН, ректор вуза Петр Глыбочко пригласил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко осмотреть Центральную научную медицинскую библиотеку и едниственный в РФ Институт электронного медицинского образования Сеченовского университета. Министр высоко оценил образовательные возможности Института, соответствующего высоким мировым стандартам.

 

По завершению награждения состоялось заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», на котором собравшиеся обсудили организацию целевого приема в медицинские вузы по итогам послания Президента, цифровую трансформацию образования, актуальные вопросы приема и обучения иностранных граждан.



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