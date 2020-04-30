 

Песков предупредил об очень большом риске второй волны коронавируса

30.04.2020, 6:30, Новости дня

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире RTVI.

«Для всех стран это самое сложное решение – поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны… потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Накануне Песков отметил, что дату окончания эпидемии коронавируса назвать невозможно.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, отметив, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах страны.



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