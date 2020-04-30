 

Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглого глумления

30.04.2020, 6:07, Разное

Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.

Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержки и защиты в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумление прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканал “360”.

И это не все обиды супругов на СМИ. Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери, принцессы Дианы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 8:15 PST

Ранее Меган Маркл и принц Гарри разорвали “отношения” с таблоидами Великобритании из-за ложной информации и агрессии. Пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.

Как писали “Дни.ру”, за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь они вновь планируют сменить место жительства.

Куда именно отправятся Меган Маркл и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виной тому пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

21.04 / Новая инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов с коронавирусом

30.03 / Сын Ирины Понаровской с женой и детьми остались в Индии на карантине

16.04 / «Прозвучало слово “разгильдяйство”»

21.03 / Мнение: Источник энергии

04.04 / Мнение: О том, когда доллар рванёт до 100 рублей

22.04 / На спасение рубля потратили рекордную сумму

07.04 / Мнение: А чо, это не проблема, что в Нью-Йорке трупаки складывать уже некуда?

21.04 / Скандалы: Брошенные виллы в Испании

26.04 / Личное: Как не надо просить прощения!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска