Меган Маркл и принц Гарри в бешенстве от наглого глумления

30.04.2020, 6:07, Разное

Осведомленный источник отметил, что чета сильно разозлилась на таблоиды. Журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Меган Маркл, придираясь ко всему. Часто представители СМИ изливали на супругу принца Гарри потоки незаслуженной критики.

Кроме того, Меган Маркл не чувствовала поддержки и защиты в королевской семье Великобритании. Ее жалобы на глумление прессы и надоедливых папарацци не воспринимались всерьез, передает телеканал “360”.

И это не все обиды супругов на СМИ. Гарри убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери, принцессы Дианы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 8:15 PST

Ранее Меган Маркл и принц Гарри разорвали “отношения” с таблоидами Великобритании из-за ложной информации и агрессии. Пара отказалась от сотрудничества с Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.

Как писали “Дни.ру”, за последние несколько месяцев бывшие герцоги Сассекские успели перебраться сначала из Великобритании в Канаду, а оттуда – в Калифорнию. Теперь они вновь планируют сменить место жительства.

Куда именно отправятся Меган Маркл и принц Гарри, не уточняется. Однако есть информация, что виной тому пандемия коронавируса и стремительно тающие средства на счетах.