 

112 – в Днепре начали помечать дома, где живут инфицированные коронавирусом

30.04.2020, 6:05, Новости дня

В украинском городе Днепр начали помечать дома, в которых были обнаружены люди, заражённые коронавирусом. Как пишет «112 Украина», пользователи соцсетей разместили примеры объявлений, развешенных на домах, жители которых были госпитализированы с опасной инфекцией.


Reuters

В городе Днепр на домах, где обнаружены заражённые коронавирусом, развесили предупредительные объявления, информирующие остальных граждан об опасности инфицирования. Как передаёт «112 Украина», пользователи соцсетей разместили примеры объявлений, развешенных на домах, жители которых были госпитализированы с опасной инфекцией.

По данным местных властей, всего в городе насчитывается 150 таких домов. Кроме того, в горсовете также была создана интерактивная карта, на которой отмечены районы, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Как напоминает канал, на прошлой неделе мэр города Борис Филатов сообщил о резком скачке количества выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе — более 20 случаев за сутки.



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