Органика на Марсе могла существовать 4 млрд лет назад

30.04.2020, 5:53, Разное

Ученые из Японии нашли в карбонатных минералах метеорита с Марса вещества с содержанием азота. Возраст этих молекул, указывающих на существование органики, составляет почти четыре миллиарда лет.

На протяжении многих лет специалисты хотели понять, могут ли существовать на Марсе органические соединения. Несмотря на прорыв в этом вопросе, эксперты пока еще мало знают о происхождении и возрасте молекул и их вероятной биохимической активности. Совсем недавно группе ученых из Японии удалось выявить в минералах марсианского метеорита органику с азотом, при этом данные вещества находились на этой планете еще во время нойского периода, иначе говоря, им почти четыре млрд лет. Принимая во внимание, что карбонатные вещества выпадают в осадок из грунтовых вод, новое открытие говорит о том, что когда-то соседняя планета имела большой объем жидкости на поверхности и была, соответственно, пригодна для жизни.

В рамках опыта исследователи использовали специальные способы подготовки образцов, которые оказали помощь в решении проблемы загрязнения космического камня. Эксперты отделили миниатюрные зерна на серебряной ленте от основного метеорита, а потом с таких зерен убирали грязь, задействовав ионно-лучевой аппарат. Скрупулезная работа азиатских специалистов продемонстрировала, что найденные молекулы оказались на Земле именно с Марса. Помимо этого, исследователи выяснили, что среди данных частиц доля азота в форме нитрата крайне минимальная. Теперь исследователи намерены понять, откуда на Марсе взялись органические элементы, допуская, что попали они туда благодаря метеоритам.