 

Назван регион РФ с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

30.04.2020, 5:48, Новости дня

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» назвал регион с наиболее благоприятной ситуацией с коронавирусом среди субъектов Российской Федерации.

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что [в этом регионе] заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», – приводит слова Абзалова РИА «Новости».

Он пояснил, что ТЦ при снятии карантинных мер открывают в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.

«В Москве сейчас ситуация достаточно сложная. В ближайшие недели этот вопрос будет решаться, а в Калининграде ситуация не такая сложная», – заключил Абзалов.

В РФ за последние сутки подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, отметив, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить.

Ранее Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил новый рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что коронавирус устроил экзамен российским губернаторам.



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