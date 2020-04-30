 

“Роснефть” подает в суд на ВВС за публикацию о дочери Путина

30.04.2020, 5:35, Новости дня

Корпорация “Роснефть” объявила на своем сайте 29 апреля, что подаст в суд на телерадиокомпанию ВВС из-за публикации о создании в России центра генетических технологий, в руководство которого должна войти Мария Воронцова, известная в СМИ как старшая дочь российского президента Владимира Путина.

“Роснефть” называли основным инвестором проекта, который должен вложить до $1 млрд в течение ближайших семи лет.

“Сообщение британской телерадиовещательной компании ВВС о создании при участии “Роснефти” генетического центра содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту. Компания обратится в суд для опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба ее репутации”, – говорится в заявлении.

Какие именно “непричастные лица” имеются в виду – не уточняется.

Как рассказали источники ВВС, открытый в Москве центр сосредоточится на полном генетическом анализе жителей России. В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса “генетические поломки”, которые можно выявить и впоследствии отредактировать.

Воронцовой (также известной как Мария Фаассен) 35 лет. Журнал The New Times в 2016 году писал, что она в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

В июле 2019 года ВВС сообщала, что Воронцова занялась бизнесом – с 2019 года она является одним из учредителей акционерного общества “Номеко”, в которое вложила около $1500, что на момент регистрации соответствовало доле в 20%.

Путин ни разу публично не признавал Воронцову и ее предполагаемую младшую сестру Катерину Тихонову своими дочерьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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