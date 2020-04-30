Григорий Суркис: Футбол – игра командная. Мы должны с достоинством принять новый вызов и помнить, что выиграть этот поединок можем только вместе

30.04.2020, 5:35, Новости дня

Почетный член УЕФА Григорий Суркис призвал футбольное сообщество Украины объединить усилия для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Обращении Суркиса к футбольному сообществу 29 апреля опубликовал “Футбольный клуб”.

“Впервые за 28 лет, как в спортивном календаре появился Всеукраинский день футбола, мы не можем отметить этот праздник так, как положено. Но мы не должны падать духом. В эти дни футбол не только в Украине, но и во всем мире переживает трудные времена, пытаясь противостоять коварному врагу. И нынешняя ситуация, заставившая приостановить национальные и международные турниры и даже отложить на целый год чемпионат Европы, побуждает нас к осознанию реальной ценности и значимости кожаного мяча в жизни миллионов людей”, – отметил Суркис.

Он призвал футбольных функционеров Украины сохранить нынешнее футбольное достояние страны.

“Я бы хотел пожелать футболистам не терять свои лучшие качества, чтобы по возвращению на поле их безудержная жажда игры перевоплотилась в незабываемые спортивные спектакли. Я бы хотел призвать футбольных функционеров всех уровней без промедления сделать все возможное, чтобы сохранить приобретенное. Взвешивайте каждое свое решение с должной ответственностью, искренними заботой и любовью к игре… Футбол – игра командная, успех в нем приобретается только коллективными усилиями. Мы должны с достоинством принять новый вызов и помнить, что выиграть этот поединок мы можем только все вместе”, – подчеркнул Суркис.

В связи с пандемией COVID-19 все национальные чемпионаты в Европе (за исключением чемпионата Беларуси) и еврокубковые турниры приостановлены, УЕФА также перенес на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом этого года.

Во Франции из-за пандемии коронавируса футбольный сезон 2019–2020 годов завершен досрочно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19. Всего в мире коронавирусом инфицировано 3,1 млн человек, 217 тыс. из них скончались.

В Украине по состоянию на 29 апреля от COVID-19 умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.