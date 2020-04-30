В Киеве в ДТП попали сразу семь машин

30.04.2020, 5:35, Новости дня

В Киеве на бульваре Дружбы Народов в ДТП попали сразу семь машин. Об этом 29 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как выяснили патрульные, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем Mercedes. По словам участников ДТП, они почувствовали мощный удар в момент, когда медленно двигались в потоке машин.

“Автомобиль Mercedes столкнулся с Renault, а тот, в свою очередь, – с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот – Skoda. Последним в этой цепи оказался автомобиль Lexus”, – говорится в сообщении полиции.

На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных нарушениях и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом без соответствующих документов).

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