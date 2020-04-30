 

В Киеве в ДТП попали сразу семь машин

30.04.2020, 5:35, Новости дня

В Киеве на бульваре Дружбы Народов в ДТП попали сразу семь машин. Об этом 29 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как выяснили патрульные, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем Mercedes. По словам участников ДТП, они почувствовали мощный удар в момент, когда медленно двигались в потоке машин.

“Автомобиль Mercedes столкнулся с Renault, а тот, в свою очередь, – с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот – Skoda. Последним в этой цепи оказался автомобиль Lexus”, – говорится в сообщении полиции.

На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных нарушениях и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом без соответствующих документов).

Патрульні оформили ДТП з семи автівокСьогодні вдень на бульварі Дружби Народів у ДТП потрапили одразу сім автівок. Як…

Posted by Патрульна поліція Києва on Kolmapäev, 29. aprill 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

28.04 / Министр: Ким Чен Ын работает в обычном режиме

13.04 / Роспотребнадзор дал совет по выбору антисептика

10.04 / Трамп догнал Байдена по популярности

23.04 / Брови из гречки: самоизолировавшиеся бьюти-блогеры придумали новый тренд

05.04 / Песков признал продление нерабочей недели огромной нагрузкой на экономику

26.03 / Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

02.04 / Тренеры английских клубов хотят больше замен из-за последствий коронавируса

11.04 / В Турции за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

05.04 / Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска