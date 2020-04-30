ANZ Bank приостановил выплату дивидендов

30.04.2020, 5:30, Новости дня

ANZ Bank приостановил выплату дивидендов и сообщил о сокращении промежуточной прибыли на 51% до 1,55 млрд австралийских долларов ($1 млрд). Австралийско-новозеландская банковская группа указывает на рост расходов, связанных с ухудшением кредитного портфеля из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По оценке банка за 6 месяцев до конца марта, кредитные убытки составят 1,67 млрд австралийских долларов, из которых 1 млрд – потери, связанные непосредственно с Covid-19.

В частности, по информации ANZ, с просьбой о приостановке платежей на 6 месяцев в группу обратились уже 14% держателей ипотечных кредитов с общим объемом займов на 36 миллиардов долларов.

Как сообщил глава ANZ Дэвид Гонски, банк будет откладывать решение о промежуточных дивидендах 2020 года до тех пор, пока не будет большей ясности относительно экономических последствий Covid-19.

“Это решение не касается нашего текущего финансового положения, и ANZ не получила никаких предостережений от APRA относительно нашего уровня капитала”, — сказал он, – “Совет директоров согласен с указанием регулирующего органа о том, что отсрочка принятия решения о промежуточных дивидендах 2020 года является разумной, учитывая нынешнюю экономическую неопределенность, и что принятие решения в это время не было бы целесообразным”.

ANZ выплатила промежуточные дивиденды в размере 80 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Однако в апреле пруденциальный регулятор Австралии попросил кредиторов ограничить выплаты и сохранить капитал, чтобы поддержать своих клиентов во время кризиса, оставив конечное решение за самими банками.

Национальный австралийский банк все-таки решил выплатить дивиденды своим акционерам: они получили доход в размере 30 центов на акцию. Кредитная организация объяснила свой шаг тем, что многие держатели акций рассчитывали на эти выплаты, и банк не хочет лишать людей дохода.