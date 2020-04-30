Половое созревание у нынешних девочек происходит раньше, чем у их мам

30.04.2020, 5:30, Разное

Сейчас половое созревание у девочек начинается почти на год раньше, чем 40 лет назад, считает новое исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics.

Новая научная работа впервые собирает и анализирует все исследования, которые фокусируются на телархе или увеличении молочных желез. Ученые считают телархе лучшим маркером для изучения полового созревания.

Авторы нового исследования считают, что возраст появления первых менструаций (менархе) – менее удачный маркер, поскольку в его оценке ученые часто вынуждены ориентироваться на воспоминания женщин и девочек. Кроме того, месячные могут начинаться не с самым началом полового созревания.

Ученые проанализировали 38 исследований, которые были проведены до 2019 года. Все они включали оценку экспертами состояние молочных желез девочек. Они установили, что возраст начала развития груди колебался от 9,8-10,8 лет в Европе до 10,1-13,2 в Африке.

Анализ данных показал, что в промежутке с 1977 по 2013 год телархе «молодело» на 0,24 года каждое десятилетие. Исследование не объясняет, почему половое созревание девочек стало более ранним, но ученые высказали предположения.

«Текущая глобальная эпидемия ожирения может частично объяснить наблюдающиеся изменения в возрасте начала полового созревания, который определяется появлением телархе», – пишут авторы. Некоторые исследования, отмечают ученые, говорят о том, что определенные химические вещества в окружающей среде могут влиять на гормоны и также играть роль.

Ученые считают, что их исследование имеет значение, поскольку оно указывает, что экспертам следует по-новому оценить критерии раннего полового созревания. Это поможет избежать лишних направлений детей на медицинские обследования.

В комментарии Guardian профессор Питер Хиндмарш (Peter Hindmarsh) из Университетского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании, сказал, что сейчас непонятно, половое созревание просто стало более ранним или оно начинается раньше и становится более продолжительным. Он также отметил, что это исследование на данном этапе вряд ли изменит взгляд врачей на определение раннего полового созревания.