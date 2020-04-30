Американцы, состоящие в браке с нелегалами, судят правительство США за отказ в помощи

30.04.2020, 5:22, Новости дня

"Фонд правовой защиты и образования американцев мексиканского происхождения" подал в суд на федеральное правительство в связи с отказом в выплате разовой материальной помощи гражданам США, состоящим в браке с иммигрантами, у которых нет номера социального страхования.

Иск был подан в суд в Мэриленде от имени шести граждан США, которым было отказано в выплате разовой материальной помощи в связи с эпидемией коронавируса, потому что они подали совместные налоговые декларации со своими супругами-иммигрантами, у которых отсутствует номер социального страхования (SSN) и легальный статус в США. Миллионы иммигрантов без определенного легального статуса платят налоги, используя вместо SSN так называемый индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN).

Истцы утверждают, что Министерство финансов нарушило Первую и Пятую поправки к Конституции, отказав гражданам в их праве на получение материальной помощи от государства на основании того, что они состоят в браке с негражданами.

В марте этого года Конгресс утвердил пакет мер экономической помощи на сумму 2,2 триллиона долларов для того, чтобы оказать помощь американским компаниям, налогоплательщикам и системе здравоохранения, испытывающим материальные затруднения из-за эпидемии коронавируса. Многие американцы уже получили от Налоговой службы денежные переводы на свои банковские счета – налогоплательщики с годовым доходом до 75 000 долларов получили разовую выплату в размере 1200 долларов.

По некоторым оценкам, около 2 миллионов граждан США и обладателей постоянного вида на жительство состоят в браке с людьми, не имеющими SSN, хотя неизвестно, сколько из них подали совместные налоговые декларации.

«Все эти семьи – такие же американские семьи. У них есть дети, есть дома, они столкнулись со спадом в экономике, им приходится платить за квартиру, покупать продукты и бензин», – говорит Нина Пералес, вице-президент Фонда правовой защиты и образования американцев мексиканского происхождения.

Кристина Сегундо-Эрнандес, которая живет в Форт-Уорте, штат Техас, является одним из истцов по этому иску. Сегундо-Эрнандес – гражданка США, состоящая в браке с мексиканским иммигрантом, который платит федеральные налоги, используя свой ITIN. Пара, состоящая в браке восемь лет, ежегодно подает совместную налоговую декларацию. Оба супруга лишились части заработка из-за эпидемии и не могут вовремя оплатить часть своих счетов. Материальная помощь от государства им бы определенно не помешала.

«Я могла бы наполнить холодильник продуктами для своих детей», – говорит Сегундо-Эрнандес, у которой четверо детей, – Я думаю, не стоит забывать, что [среди людей, которых лишили помощи] есть люди, работающие врачами, которые сейчас подвергают свою жизнь риску… Правительство предало их из-за тех, с кем они состоят в браке».