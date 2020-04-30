VOAэкспресс 29 апреля 2020

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30.04.2020, 5:22, Новости дня

«Голубые ангелы» и «Буревестники»

На этой неделе жители Нью-Йорка, Филадельфии, Ньюарка и Трентона могли наблюдать в небе яркое зрелище — шоу легендарных авиационных групп «Голубые ангелы» и «Буревестники», выполнявших фигуры высшего пилотажа. О том, как выглядит Нью-Йорк из кабины истребителя и что рассказал один из пилотов — смотрите в репортаже Максима Авлошенко.

Протесты

Протесты против режима карантина стали обыденным явлением во время пандемии коронавируса, притом во многих стран. О том, как в условиях пандемии государства организовывают карантины, а общества — массовые протесты, читайте в интервью с сотрудником организации Freedom House Эми Слиповитц.

«Оскар»

Пандемия коронавируса затронула всю сферу кинематографа, и главная награда в индустрии кино — не исключение. Узнайте, какие изменения внесла Американская киноакадемия в правила номинации на «Оскар» в 2020 году.

Ранее мы уже рассказывали о том, какие кинопремьеры были перенесены из-за пандемии коронавируса

Чернобыль и коронавирус

Выход мини-сериала «Чернобыль» вызвал всплеск интереса к катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сейчас этот интерес и не думает спадать, и, возможно, виной этому — пандемия коронавируса. Читайте о том, что объединяет две, казалось бы, совершенно разные трагедии и что об этом думает продюсер нашумевшего сериала HBO Крейг Мейзин



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