 

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

30.04.2020, 5:08, Новости дня

Имеющим второе гражданство или вид на жительство за рубежом россиянам разрешили покинуть страну, следует из распоряжения правительства.

В опубликованном на сайте правительства документе отмечается, что выехать за границу можно будет только один раз.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев до улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового, почтового, санитарного и гуманитарного авиасообщения. Позднее были установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.



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