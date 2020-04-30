Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

30.04.2020, 5:08, Новости дня

Имеющим второе гражданство или вид на жительство за рубежом россиянам разрешили покинуть страну, следует из распоряжения правительства.

В опубликованном на сайте правительства документе отмечается, что выехать за границу можно будет только один раз.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев до улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового, почтового, санитарного и гуманитарного авиасообщения. Позднее были установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.