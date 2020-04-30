Федор Добронравов рассказал о проблемах: Невозможно предвидеть такое

30.04.2020, 4:55, Разное

Тем не менее, актер отметил, что в конце прошлого столетия,

в отличие от сегодняшнего дня, у него была работа. Федор Добронравов выходил на

сцену театра “Сатирикон” и наблюдал полный зал зрителей.

В 90-е не было денег, однако

была возможность заниматься любимым делом. Сейчас ситуация другая. Даже те, кто хочет трудиться, делать

этого не могут. Многие проекты Добронравова заморожены на неопределенный срок.

Звезда сериала “Сваты” подчеркнула, что карантин – мера вынужденная.

Такого поворота событий невозможно было предвидеть. Федор Добронравов стойко

переживает паузу в работе, сообщает Teleprogramma.pro.

Добавим, съемки седьмого сезона сериала “Сваты” сейчас тоже

под угрозой. Создатели ситкома собирались возобновить работу в июле, но из-за

коронавируса планы могут рухнуть. Смены придется перенести, если эпидемиологическая

обстановка не выправится.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 26 Мар 2019 в 2:37 PDT

Напомним, ранее еще одна звезда теленовеллы Анна Кошмал рассказала, что на на площадке “Сватов” царила семейная атмосфера. Актриса

призналась, что коллеги ее активно поддерживали. Сериал “Сваты” можно

смотреть онлайн на видеоплатформе “Ютуб”.