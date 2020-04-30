Fox News – американский эсминец вынужденно причалил в Сан-Диего из-за вспышки коронавируса на борту

30.04.2020, 4:50, Новости дня

Эсминец ВМС США «Кидд», который нёс боевое дежурство в составе авианосца «Теодор Рузвельт», причалил в порту Сан-Диего, где пройдёт дезинфекцию, пишет сайт канала Fox News. На борту «Кидда» — как это ранее произошло и на «Рузвельте» — произошла вспышка коронавируса, и число заражённых среди команды с минувшей пятницы утроилось, достигнув 64 человек.



Reuters

Американский эсминец «Кидд» вошёл в порт Сан-Диего для прохождения дезинфекции и оказания медицинской помощи членам команды, передаёт Fox News. Как пишет телеканал на своём сайте, по последним данным c эсминца, более 60 моряков на его борту заразились новым коронавирусом; таким образом, число заражённых с минувшей пятницы успело утроиться.

«В рамках агрессивного ответа ВМС на обнаружение COVID-19 на борту эсминца «Кидд» корабль сегодня прибыл на Военно-морскую базу Сан-Диего, — цитирует Fox официальное заявление Военно-морских сил США. — На сегодняшний день на COVID-19 было проверено 63 процента членов команды эсминца, у которых проявились симптомы, а также близко контактировавших с ними лиц; присутствие вируса выявлено в общей сложности у 64 человек».

По данным Fox, в среду с борта эсминца был эвакуирован один матрос, у которого появилась одышка, тогда как ещё 15 были переведены на другой корабль с медицинским блоком, где их будут наблюдать врачи.

Члены команды «Кидда», которых в настоящее время эвакуируют с борта судна, будут находиться в режиме медицинской изоляции, дважды в день проходя медосмотр, говорится в материале канала. Как заявило руководство ВМС США, те моряки, у которых не будет выявлен коронавирус, будут помещены на карантин, в ходе которого за их состоянием будут наблюдать медработники — за исключением небольшого контингента, который останется на корабле для проведения его обслуживания и санитарной обработки, которая должна будет занять две недели.

В команде «Кидда», который базируется в штате Вашингтон и с января несёт боевое дежурство в составе ударной группировки авианосца «Теодор Рузвельт», — около 350 моряков, пишет Fox. Эсминец до недавнего времени участвовал в операции Вашингтона по борьбе с наркотрафиком в районе тихоокеанского побережья Центральной Америки, прибыв туда в рамках сил подкрепления, о подключении которых к операции объявил 1 апреля президент США Дональд Трамп.

«Кидд» — уже второй корабль ВМС США, на котором произошла вспышка коронавируса, пока он находился в открытом море, напоминает обозреватель Fox News. Первым таким судном стал авианосец «Теодор Рузвельт», который уже месяц находится на военной базе острова Гуам. На данный момент тестирование на коронавирус прошёл весь личный состав «Рузвельта», и наличие вируса было выявлено в общей сложности более чем у 900 человек.

В ВМС США заявили, что помимо «Рузвельта» и «Кидда», которые теперь находятся в портах, на других несущих боевое дежурство кораблях американского флота случаев коронавирусной инфекции выявлено не было. Ещё 13 кораблей, где был обнаружен хотя бы один заражённый, пока они находились в порту, к данному моменту случаев заражения больше не имеют, цитирует Fox заявление ВМС.