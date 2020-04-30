USA Today – на фоне коронавируса и скандалов Boeing сократил 10% рабочих мест

30.04.2020, 4:50, Новости дня

На фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса и кризисом безопасности самолётов семейства 737 Max, компания Boeing планирует сократить 10% рабочих мест, пишет USA Today. Как отмечает газета, подобные шаги компанией неожиданностью не стали притом, что они наверняка замедлят её финансовое падение. Тем не менее, Boeing активно пытается упрочить своё финансовое положение, наращивая показатель денежных средств.



Reuters

Компания Boeing планирует сократить 10% рабочих мест на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса, и кризиса безопасности самолётов семейства 737 Max, пишет USA Today.

В среду авиапроизводитель сообщил, что он закроет приблизительно каждую десятую позицию в компании в результате ряда сокращений и ликвидации свободных вакансий. На конец 2019 года в фирме насчитывалось около 161 тыс. рабочих мест. Подобного шага со стороны Boeing ждали, учитывая, что они должны замедлить финансовое падение компании.

Boeing сообщил о втором подряде убыточном квартале притом, что более 40 кварталов подряд фирма получала прибыль. В первом квартале компания зафиксировала убыток в размере $641 миллионов по сравнению с прибылью в $2,15 миллиардов в прошлом году за тот же период.

От моментального коллапса фирму спасает лишь стабильность оборонного и космического отделов. При этом Boeing, по слухам, может прибегнуть к федеральной помощи после того, как американские законодатели включили в недавний пакет стимуляционных мер положение, позволяющее компании получить сумму до $17 млрд.

Между тем, клиенты Boeing приостановили свои закупки самолётов и временно отказались от услуг по техобслуживанию ввиду падения пассажиропотока. Кроме того, американская авиакомпания по-прежнему страдает из-за скандала с самолётами линейки 737 Max.

По словам Boeing, она предпринимает целый ряд шагов с целью упрочить своё финансовое положение, открывая срочные кредитные линии, сокращая произвольные расходы и приостанавливая программы обратного выкупа акций и выплату дивидендов.

Показатель денежных средств, который говорит о способности компании выживать в кризис, поднялся с $9,5 миллиардов в четвёртом квартале до $15 миллиардов в конце первого квартала во многом благодаря долговой нагрузке, выросшей с $27,3 миллиардов до $38,9 млрд. В совокупности за первый квартал компания зафиксировала негативный свободный денежный поток в $4,73 млрд.

«Доступ к дополнительной ликвидности будет очень важным для восстановления Boeing и аэрокосмического производственного сектора, и компания активно изучает все возможные варианты, — говорится в заявлении фирмы. — Boeing полагает, что получит достаточную ликвидность для финансирования своей деятельности».

Кроме того, компания на прошлой неделе объявила о разрыве более чем четырёхмиллиардной сделки с бразильским авиапроизводителем Embraer по созданию совместного предприятия, которое на 80% принадлежало бы американской фирме. Хотя Embraer и направила это дело в арбитраж, аналитики полагают, что отказавшись от сделки, Boeing может сэкономить миллиарды долларов, подытоживает USA Today.