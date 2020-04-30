В Южной Корее 38 рабочих погибли при пожаре на стройке

30.04.2020, 4:19, Новости дня

38 человек погибли и 10 получили ожоги в результате сильного пожара в строящемся складском помещении в южнокорейском городе Ичхон, сообщает агентство Yonhap.

Возгорание произошло на втором подземном уровне. Пожарные подозревают, что оно было вызвано внезапным взрывом во время работ по установке грузового лифта, в ходе которых применялось горючее химическое вещество уретан. Очевидцы слышали не менее 10 громких хлопков.

Огонь распространился очень быстро, и у жертв, по всей видимости, вообще не было шанса эвакуироваться, сказали в пожарной части.

В здании, по предварительным данным, находилось 78 человек, многие числятся пропавшими без вести.

Тушение пожара заняло более пяти часов.