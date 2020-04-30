Бацман: Очень сильно возможным назначением Саакашвили не довольна Россия

30.04.2020, 4:19, Новости дня

Критика возможного назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром в украинском правительстве звучит в первую очередь от пророссийских сил. Об этом 27 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявила главный редактор интернет-издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

Ведущий напомнил, что первым публично о необходимости привлечь Саакашвили к работе в украинском правительстве заявил основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

“[Президент] Владимир Зеленский пока что услышал Дмитрия на одно ухо. Будем надеяться, что второе ухо тоже будет открыто и информация дойдет целиком. Почему история с назначением затягивается? Да, достаточного количества голосов на сегодня нет. Это абсолютно ожидаемая история. Потому что любой человек, который придет что-то менять с точки зрения благ для всех, будет неудобен тем, кому и так хорошо, кто это болото ни в коем случае не хочет осушать. Поэтому, естественно, будет сопротивление. Я наблюдаю информационную кампанию, которая разгорелась, как сухие ветки на ветру. Если вы посмотрите, кто ее проводит, то заметите, что даже хвосты никто не прячет. Очень сильно возможным назначением не довольны Россия и те силы, которые напрямую связаны с Западом, под названием “соросята”, – сказала Бацман.

Причины, по которым назначение критикует Россия, очевидны, продолжила журналистка, потому что Москве не нужна реформированная Украина.

“Любой человек, который, придя в Украину, сделает ее успешной и процветающей, очень сильно не будет нравиться России, потому что задача у нее другая – чтобы здесь было максимально плохо, чтобы мы были историей неуспеха, в которую можно тыкать пальцем и говорить, что вот, мол, до чего доводит такая демократия и такие Майданы”, – высказала мнение Бацман.

Связанные с международными организациями критики беспокоятся, что во время переговоров о выделении финансирования Саакашвили может быть очень эффективным и ему удастся договориться о более выгодных для Украины, но мене выгодных для этих организаций условиях сотрудничества, продолжила журналистка.

“Если говорить о силах, которые могут лоббировать сотрудничество Украины [с международными финансовыми организациями], а значит – зависимость от каких-то больших бизнес-структур… Саакашвили в силу своего опыта имеет знания, связи и понимание, где и как взять сегодня Украине деньги. Какой сегодня главный вопрос на повестке дня? Где взять деньги? Сейчас с этим у всех стран плохо. Раньше хотя бы там, [на Западе], были острова спокойствия и процветания, но сегодня плохо у всех”, – отметила журналистка.

По мнению Бацман, переговоры с Украиной, если Саакашвили станет вице-премьер-министром, “не будут для МВФ легкой прогулкой”.

“Когда Саакашвили был президентом Грузии, он показывал, что умеет быть не куклой, не марионеткой в руках каких-то западных сил, которые, казалось бы, ему помогают или в том числе причастны к его приходу к власти… Вопрос, на каких условиях [сотрудничать с МВФ], – самый важный. Или мы идем туда с протянутой рукой и заходим в кабальные условия, или же мы заявляем о себе как о партнере, которого нужно слушать и слышать, и предлагаем варианты, которые будут выгодны нам, а не тем, кто дает деньги”, – сказал журналистка.

Она назвала Саакашвили уникальным человеком. По мнению Бацман, в Украине по уровню связей с ним может посоревноваться только мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко.

“Они могут привлечь сюда такого уровня инвестиции, такого уровня проекты, которые сделают Украину более богатой. А сегодня это главная задача любой власти. Никому же не хочется, чтобы начались голодные бунты и они снесли эту власть. Поэтому считают, власть должна быть заинтересована в том, чтобы Саакашвили был назначен. Тот, кто бывал в Грузии, поймет, о чем я говорю: до Саакашвили это была одна страна, после – совершенно другая, другие люди и совершенно другой уровень жизни. За очень короткий период Грузии удалось из гадкого утенка превратиться в прекрасного лебедя”, – сказала Бацман.

Комментируя резкую реакцию официального Тбилиси на назначение Саакашвили, журналистка назвала ее ожидаемой.

“Не секрет, что нынешнее грузинское руководство дружит с Россией. Поэтому такая реакция очень прогнозируемая”, – сказала она.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

Во фракции “Слуга народа” заявили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на этой неделе, но пока премьер-министр не вносил соответствующее представление в парламент.

На данный момент достаточного количества голосов за назначение Саакашвили нет. Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура высказал мнение, что если президент обратится к фракции с призывом поддержать это кадровое решение, голоса найдутся. “Не было официального заявления Зеленского. Если президент озвучит на заседании фракции, что нам нужно поддержать Саакашвили, мы обязательно поддержим это решение. У нас будет 226 голосов во фракции”, – считает он.

По данным “Украинской правды” и “РБК-Украина”, экс-президент Грузии может занять пост советника президента или должность в Национальном совете реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

В 2015–2016 годах экс-президент Грузии возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.