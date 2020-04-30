Власти Таджикистана запретили российские окончания в фамилиях

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30.04.2020, 4:19, Новости дня

Парламент Таджикистана принял поправки к закону, которыми теперь в стране запрещено использовать русские окончания в свидетельствах о рождении. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба парламента.

Во время представления поправок министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен заявил, что они направлены на выполнение решения о регистрации граждан “согласно реестру таджикских национальных имен”.

В пресс-службе сообщили, что после вступления в силу этого закона при регистрации будет запрещено использовать в фамилиях и отчествах окончания “вич”, “ов”, “ев”, “ева”, “овна”.

Исключение могут быть только для представителей национальных меньшинств, также действие запрета не распространяется на тех, кто получил свидетельство с таким окончанием до вступления в силу этих поправок.

Остальные граждане Таджикистана должны использовать традиционные окончания, в частности “зод”, “зода”, “он”, “ен”, “духта”, “пур”, “фар”.

В парламенте напомнили, что с 2007 года в Таджикистане начали использовать имена без российских окончаний. Как объяснили власти, такие меры “способствуют росту национальных и патриотических чувств среди населения страны”.

В 2007 году президент страны Эмомали Рахмон поменял свою фамилию, отказавшись от окончания “ов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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