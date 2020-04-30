Насколько сильно упала прибыль крупнейших нефтяных компаний?

30.04.2020, 4:15, Новости дня

Прибыль ВР за I квартал упала на две трети, а уровень ее долга достиг рекордно высокого уровня. Пандемия и крах цен на нефть поразят в первую очередь американские сланцевые компании, так как у компаний с крупным долгом нет достаточной гибкости во время спада. Они будут первыми, кому придется закрыть производство. Утонув в долгах, они долго не протянут на фоне краха цен и обвала экономики.

Крупным нефтяным компаниям должно быть лучше, однако и они испытают серьезный шок на фоне разворачивающегося спада. Из-за резкого снижения цен на нефть эти компании также пострадают от падения спроса на нефтепродукты. В течение предыдущих периодов спада, особенно из-за снижения цен, процессы переработки были своего рода буфером для интегрированных компаний. Спад цен на нефть компенсировался более высокими доходами от продажи нефтепродуктов.

Но не в этот раз. Мир наводнен нефтью, бензином, авиационным топливом. Нефтеперерабатывающие заводы резко сократили объемы переработки, поскольку хранилища переполняются всеми видами нефтепродуктов.

В I квартале BP заработала $791 миллион по сравнению с $2,4 миллиарда за тот же квартал годом ранее. Генеральный директор BP Бернард Луни сказал, что компания не будет сокращать заработную плату сейчас, но к концу этого года будет проведено сокращение рабочих мест.

BP решила защитить свои дивиденды и перед лицом растущего долга. Финансовый рычаг, отношение заемного капитала к собственным средствам, резко вырос до 36% по сравнению с 31% в IV квартале. Чистый долг подскочил на $6 миллиардов.

На прошлой неделе норвежская компания Equinor сократила свои дивиденды. Чтобы сохранить выплаты акционерам, BP и другие нефтяные компании вынуждены взять еще больше долгов.

Проблема для BP (и любой другой нефтяной компании) состоит в том, что на I квартал пришлось всего несколько недель обвала рынка нефти. II квартал будет намного хуже. "Спрос во II квартале в этом году сократится примерно на 16 миллионов баррелей в день во всем мире. В пять раз выше предыдущего падения спроса во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах", — сказал Луни.

Также он добавил, что BP будет придерживаться своих планов по преобразованию в компанию с нулевым выбросом углерода к 2050 году. Пандемия только "усугубит проблему нефтяных перспектив в будущем", отметил он.

Да, пандемия оставит серьезные шрамы на теле нефтяной промышленности. Стоимость электромобилей падает. Спрос на нефть восстановится нескоро. Некоторые уверены, что он не восстановится никогда.

В том, что касается производства электроэнергии, динамика ископаемого топлива еще менее ясная. В отчете Bloomberg New Energy Finance говорится, что солнечные фотоэлектрические системы и ветер — самые дешевые источники электроэнергии на двух третях планеты и на рынках, на которые приходится 71% мирового ВВП. Солнечные батареи также являются самым дешевым источником выработки электричества в Японии, Китае и Европе. Скоро эти системы бросят вызов заводам по производству ископаемого топлива.

Падение цен на нефть и агрессивное лоббирование со стороны нефтяной промышленности привели к волне различных мер по дерегулированию и бэйлаутам со стороны правительства США.

Нефтяная промышленность "не только стоит перед лицом краткосрочного кризиса денежных средств, но и перед реальной катастрофой". "Налогоплательщику отдать деньги в нефтегазовый сектор — это просто зря потратить средства", — отметил Том Санзилло из IEEFA. Он подчеркнул, что значительная часть нефтегазового сектора столкнулась с финансовыми проблемами еще до пандемии.