Tesla фиксирует прибыль вопреки влиянию коронавируса

30.04.2020, 4:15, Новости дня

В среду Tesla заявил о результатах первого квартала, в том числе о прибыли в $16 млн.

Вспышка Covid-19 в Китае заставила производителя электромобилей приостановить производство в Шанхае более чем на неделю в феврале и в США в конце марта.

Ожидается, что Илон Маск проинформирует акционеров о влиянии коронавируса на бизнес и планах по возобновлению производства в США.

Акции Tesla выросли более чем на 9% на фоне позитивного отчета — уже третий квартал подряд производитель электромобилей закончил с прибылью. За три месяца, закончившихся в марте, Tesla заявил о выручке в размере почти 6 миллиардов долларов, что на 32% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль за этот период составила $16 млн, что является ее первой прибылью за первый квартал.

Основные финпоказатели Tesla следующие:

Прибыль на акцию (EPS): 1,24 доллара на акцию

Выручка: 5,99 миллиардов долларов

На Уолл-стрит ожидали скорректированный убыток в 36 центов на акцию и выручку в 5,9 млрд. долларов за первый квартал, согласно опросу аналитиков Refinitiv.

Автопроизводитель поставил в общей сложности 88 496 автомобилей за последние три месяца, что на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. В своем отчете о прибыли Tesla не сообщает региональные показатели по поставкам, но данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показывают, что за март Tesla поставила в Китай 10 160 автомобилей.

Tesla, впрочем, заявила, что пандемия коронавируса вредит поставкам, а из-за ограничений по карантину компании сложно сделать прогноз на год. В Tesla не могут предсказать, как быстро произойдет нормализация производства автомобилей и глобальных цепочек поставок. Компания пересмотрит годовой прогноз по чистой прибыли, когда отчитается о результатах текущего квартала через три месяца.

Tesla также зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в размере $895 млн, что усложнит ранее заявленную цель — достигнуть положительного свободного денежного потока в 2020 году.

В Tesla заявили, что несмотря на то, что компания обладает мощностями, которые помогут достигнуть поставленной ранее цели по выпуску 500 000 автомобилей в 2020 году, сейчас остается неясным, как быстро американский автозавод и поставщики смогут увеличить производство.

Ранее Tesla заявила, что в первом квартале 2020 года поставила 76 200 седанов Model 3 и кроссоверов Model Y, а также 12 200 старых и более дорогих автомобилей Model S и X. Выручка от продажи автомобилей достигла 5,1 миллиардов долларов, и почти 7% из них пришлись на ZEV-кредиты, согласно отчету Tesla за первый квартал. Кредиты помогли компании увеличить валовую прибыль от продажи автомобилей, которая, по ее словам, сейчас составляет 25,5%.

Низкий уровень продаж своих солнечных энергетических продуктов в течение квартала Илон Маск объяснил пандемией коронавируса. Выручка от производства и хранения энергии составила за квартал 324 млн. долларов.

Пандемия COVID-19 подорвала спрос на автомобили, при этом автопроизводители, включая Tesla, были вынуждены отпустить рабочих и закрыть фабрики, что также породило неопределенность в отношении того, когда и каким образом цепочки поставок вернутся в нормальное русло после ослабления ограничений.

Отчет Tesla о прибыльном квартале появился всего через день после того, как конкурирующая Ford Motor заявил об убытках за первый квартал в размере 2 млрд. долларов и прогнозировала убытки еще на 5 млрд. долларов в текущем квартале в связи с тем, что пандемия коронавируса уничтожила спрос.

Спрос на автомобили в Соединенных Штатах упал в марте до 80%, но некоторые аналитики утверждают, что продажи, похоже, несколько восстановились в первые две недели апреля.