В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
30.04.2020, 4:15, Новости дня
Информационный центр Национального контртеррористического комитета сообщил о введении режима КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.
В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области проинформировала, что в настоящее время режим контртеррористической операции снят.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет