 

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

30.04.2020, 4:15, Новости дня

Информационный центр Национального контртеррористического комитета сообщил о введении режима КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.

Пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области проинформировала, что в настоящее время режим контртеррористической операции снят.



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