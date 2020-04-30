 

Автоматика отключила один из энергоблоков Ровенской АЭС от сети

30.04.2020, 4:08, Новости дня

Автоматика Ровенской атомной электростанции в среду вечером отключила от сети один из энергоблоков, сообщил глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус.

«29 апреля в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок – блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт», – написал Герус в соцсети Facebook.

Герус отметил, что всего несколько месяцев назад украинские атомные станции вырабатывали 11 400 МВт, то есть падение выработки составляет 56%. По его словам, выпавшие мощности будут восполнены угольными станциями.

Ранее Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила украинские власти об угрозе «очередного Чернобыля».

Авторами обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову стали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинские атомные реакторы превращаются в труху.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / “Коронавирус плотно заехал в Днепр”. Филатов обвинил областные власти в препятствовании борьбе с эпидемией

27.03 / Захарова назвала ситуацию с коронавирусом «моментом истины»

20.04 / Россию предупредили об опасном половодье

30.04 / В Москве рухнул спрос на коворкинги

07.04 / В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

17.04 / Эксперт: Действия правительства призваны ослабить «тройной удар» кризиса по российской экономике

22.04 / Сенат одобрил дополнительную помощь малому бизнесу и больницам

08.04 / В США отмечено рекордное число жертв COVID-19 за сутки

08.04 / Сын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом

25.04 / Лавров заявил о ставших популярными в период пандемии идеях России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска