Россия угрожает «ядерным ответом» в случае размещения баллистических ракет на американских подлодках

30.04.2020, 4:06, Новости дня

Россия предупредила, что любая попытка США использовать тактическое ядерное оружие в виде баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках, послужит основанием для массированного ядерного ответа.

Российское Министерство иностранных дел в среду отреагировало таким образом на заявление Госдепартамента США, опубликованное на прошлой неделе. Речь в документе шла о том, что оснащение ракет на подводных лодках тактическими ядерными боеголовками малой мощности позволит США противодействовать возможным новым угрозам со стороны России и Китая.

По словам экспертов, ядерное вооружение малой мощности эквивалентно тому, что было использовано Соединенными Штатами во время бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

В Госдепартаменте заявили, что ядерное оружие малой мощности позволяет уменьшить риск ядерной войны путем «расширенного сдерживания и гарантий [ненападения]». В американском дипломатическом ведомстве считают, что Россия рассматривает использование подобного нестратегического ядерного вооружения в случае ограниченной войны.

В Кремле отрицают, что Россия представляет собой какую-либо угрозу для безопасности США, и обвиняют Вашингтон в понижении ядерного порога».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия», – отметила в среду Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», – заявила Захарова.

В России заявляют о стремлении продлить действие договора СНВ-3 от 2010 года, ограничив количество развернутых ядерных ракет, боеголовок и бомбардировщиков наряду с введением строгого инспекционного режима. Соглашение истекает в следующем году.

В администрации Белого дома проявляют желание заключить новое соглашение о контроле за вооружениями с обязательным участием Китая, но российская сторона пока что считает это «нецелесообразным».