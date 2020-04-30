Мнение: Письмо: “Продолжать общаться без липкости”

30.04.2020, 3:54, Разное

К теме о том, как выглядит рапаний диалог.

Вот в этом письме несколько рапаньих диалогов, даже супер-рапаньих и еще несколько описаний таких диалогов.

Давайте все их внимательно рассмотрим и проанализируем.

alina_zaputalas

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Очень надеюсь попасть на разбор. Чувствую себя слепым котенком и вижу, что много вру себе. Прошу прощения за длинное письмо.

Мне 27 лет, живу одна, работаю в любимой компании на небольшой должности. Немного путешествую, увлекаюсь рисованием, вообще искусством. Внешность симпатичная, хорошая фигура и милое лицо, блондинка.

(Кому мило ее лицо? Ей самой? Нельзя так про себя писать “милое”, “миловидное” – еще туда-сюда. В таких ошибках видно плохой локус. Понятно как?)

Моя история с С. началась около 1,5 лет назад, летом 2018 года. Сейчас ему 25. Мы знаем друг друга с детства, но долгое время не общались, о его делах я знала от папы, который близкий друг и коллега его отца, и от моей близкой подруги В, которая многие годы поддерживала с ним дружеские отношения. С моим отцом он сам общался и довольно много.

Я не скрывала своего любопытства к его персоне, а личность он очень интересная и сложная: поступил в МГУ с максимальными баллами, служил на флоте, проехал всю Россию со своим проектом автостопом, занимался бизнесом со школьной скамьи, уехал в Китай за престижным образованием. Умный, красивый, холодный, роковой. Очень красивые глаза, тёмно-голубые, бездонные.

Тем летом С приехал в Москву из Китая в отпуск. Мы встретились втроем через подругу. С того дня и началось. Неделю до его отъезда мы провели почти не расставаясь, он познакомил меня со своими друзьями, втянул меня в свою сумасшедшую жизнь. Я вела себя ужасно: открытая хлеборезка, корона до небес (такой мужчина!). Он не приставал ко мне, только брал за руку, гладил, но я разогрелась и за день до отъезда я как-то сама поцеловала его, и мы переспали. Было не очень: под алкоголем, я переживала «онас» и не могла расслабиться. Точнее он был прекрасен – сделал мне массаж с маслом, был сильный и горячий. Это я косяк. Присвоила его с первой минуты, делая равнодушный вид. На утро он был очень нежен, но я уже видела, что он не со мной, а в своих мыслях.

(Она якобы отрефлексировала корону свою, но посмотрите как она описывает парня: “не приставал”. Он совсем ее не хотел, она вынудила его, а пишет “не приставал”. И подчеркивает, что он был в своих мыслях. То есть уровень наглости и жадности своей до сих пор не видит. Парень общался с ней как с подругой семьи)

Перед тем, как попрощаться, он сказал: «Я пока не знаю, что будет, я однозначно не хочу тебя терять, но обещать ничего не могу. Давай общаться, а там увидим». В аэропорту позвонил мне, сказал, что уезжает в смешанных чувствах, скучает. Я липла, тянула внимание. Мы созванивались и говорили часами ежедневно. Обо всем, в том числе о чувствах, прошлых отношениях, любви и т.п. Он тоже любит порассуждать на эти темы, как и я. С. предложил приехать к нему в Гонконг и провести там ноябрьские праздники, готов помочь с билетами, а остановиться могу у него, сказал, что хочет познакомить с отцом и его дамой (с мамой давно в разводе). Я знаю всю его семью, только новую женщину отца – нет.

(Во фразе парня видно, каким был рапаний диалог автора и почему он рапаний?)

А потом случился ужасный эпизод: моя ищейка обнаружила в соц сетях подозрение на то, что он встретился в Китае со своей бывшей. Меня накрыло: я позвонила подруге В., та удивилась, что у нас с нем что-то было, сказала, что он бабник и возможно отношения с бывшей не закончены, зря я ведусь на него. Я позвонила ему и устроила скандал. Он сказал, что это чушь, но оправдываться он не будет. После этого он меня отшил, я пыталась оправдаться под короной, но общение через несколько дней завершилось. «Я больше не думаю о тебе, как о своей женщине, мне это больше не нужно». Я еще липла, но потом отстала.

(Подруга кормила ей корону, создавая видимость, что автор “ведется” на развод, что парень автору чего-то предлагает, а не прячется. Автор и так совсем рапан, а тут еще и возомнила о себе)

Я ждала, что он объявится, но этого не происходило. Вместо Гонконга ездила в Израиль, отпуск-то взят, немного развеяться. Не очень помогло.

Под новый 2019 год, С. приехал на ДР к В. Я тоже на нем была.

Он смотрел сквозь меня.

(Представьте себе, насколько автор перешла берега. Парню было очень важно ее хорошее отношение, ради отца, но она его шокировала своей короной. Опишите, как именно шокировала)

После я не выдержала, написала ему. Слово за слово, я предложила встретиться. Он отвечал, но без особого энтузиазма, хотя позвонил и говорил, как рад снова услышать. Через несколько дней приехала к нему в гости. Хотела начать заново, исправиться. На этот раз попыталась снять корону, вести себя по-человечески, а не как вывалившийся из башни слизняк с раздутым самомнением.

(Автор так ругает себя, но даже примерно не понимает, в чем ее корона. Она думает, что была слишком холодна и высокомерна и сейчас добавит огоньку)

Приготовила ему глинтвейн (он приболел), выглядел довольным. Сказал, рад видеть. Гладил меня, обнимал. Но позже к нему внезапно пришли друзья, а потом – и та самая бывшая, с которой они тоже поддерживают весьма теплые отношения. Я кисла, но вместо того, чтобы уехать – снова тянула внимание. Нормально себя вести не получилось. В конце концов я резко встала и что-то вроде «я чувствую себя лишней на этом празднике жизни, я пошла». «Езжай». Без негатива сказал, как факт. Меня подкинуло, я начала расспрашивать, в чем дело, ты меня не остановишь? Нет. Ужасное унижение. Я: Увидимся завтра? Он: да, увидимся и обо всем поговорим. Завтра был день отлета. Мы так и не увиделись. Я написывала, но когда поняла, что он уехал, перестала.

(Он выглядел довольным, что она приготовила ему глинтвейн. И даже с лестницы не спустил. Поэтому автор опять устроила ему сцену ревности)

С того момента я стала себя восстанавливать, начала читать блог. К концу 2019 года наконец страсти внутри меня улеглись, я восстановила пострадавшие от всего этого отношения с подругой В. Осознала то, что произошло в августе, сожалела о том, какой же я рапан, переместила внимание на ресурсы, на уважение к другим людям. За несколько месяцев мне стало значительно лучше, в тот год купила квартиру в ипотеку, обустроила быт, меня немного повысили, работа приносит радость и удовлетворение, улучшились отношения в семье, с людьми стало полегче, были еще истории с парнями, но они ничем не закончились.

В марте 2020 в очередной отпуск поехала на Шри-Ланку. Отлично проводила время, но там нас застал комендантский час. Я почему-то снова много думала об С. Зашла в его инст. Он выложил первое почти за год фото, сделала комплимент. Он по-прежнему красив, а с оружием в руках (тир) – просто опасно красив. Написала: «Фотография с оружием меня очень впечатлила. Ты как?»

(Вот рапаний диалог во всей красе. Он выложил первое за год фото и она ему что?)

Оказалось, что ему не дали визу в Китай еще год назад, и он остался в Москве. Он отреагировал очень живо, мы поболтали, почти сразу предложил встречу по приезде.

(Она не видит щипцов, ей кажется, что он предложил сам)

Когда я приехала, села на карантин. Написала ему. Созвонились. Мы пару дней не могли оторваться друг от друга (наверное, плохое мы, но я старалась слышать его и вроде ему искренне нравилось со мной).

(Вот пример, как человек замечает плохое “мы”, но отрицает, что оно плохое. Не видит, что нельзя за другого писать, что он не мог оторваться. Тем более, когда вцепилась руками, зубами и держишь. Каждый раз это у рапанов: сами держат щипцами изо всех сил, но подмечают, что другой не может оторваться)

Он восхитился моей активной жизнью последних пары лет. Обсуждали путешествия, а потом и все на свете. Я говорила много теплых слов, не врала и не была холодной пиявкой – что у него волшебный голос, и я слушаю его на громкой, что мне интересно с ним.

(Это ее итог работы над собой: она решила не быть холодной и говорила много теплых слов, о том, как ей интересно. Не в липкости своей она видит проблему, а в холодности)

Я сказала, жаль, что карантин, а так приглашаю его в гости на чай. Он ответил, мол, в чем проблема, я сейчас приеду, перестань, ерунда. Мой тест на вирус был отрицательным, что дало мне карт-бланш на общение с ним в живую. Приехал, сказал, что у меня уютно и вообще я молодец. Потом он позвал к себе, мы провели вечер за музыкой, разговорами, танцами, общение скорее дружеское, с легким флиртом, ничего не было, на утро я уехала.

(Затащила его к себе домой силком, дальше описывает легкий флирт. Да куда уж легче и спонтанней)

Прошло еще несколько дней, он уехал к отцу на дачу. И в одном из разговоров стал звать меня туда, за 250 км от мск. Сказал, что стоит у камина и как же меня здесь не хватает. Да и наконец надо познакомить меня с дамой отца. Я обрадовалась (динамика!), но отказывалась, так как карантин, на поезде стремно, а такси пока не могу себе позволить, дорого. Он предложил оплатить, я не согласилась, он настаивал.

(Он хочет познакомить ее с женой отца, все время об этом говорит. Похоже, это единственное, что ему интересно от нее: чтобы интегрировать жену отца в круг старых знакомых и родственников. Наверное, там конфликты из-за нового брака отца и он отцу помогает)

Остановились на том, что решим утром. Утром он посерьезнел, испортилась погода, решил, что не поеду. Я ждала его возвращения. Увиделись, он сказал, что снова уезжает. Я смеялась и сказала, что злюсь на него, но рада его приезду, хочу с ним говорить и смотреть на него! Он предложил поехать с ним. Я сразу согласилась. В машине брал меня за руку, мне казалось, что история развивается.

(В шкатулке лежит даже его “настаивал”, будто он настаивал на встрече, а не на том, чтобы оплатить – после ее нытья, как ей дорого. Она не видит свой чемодан пыточных инструментов, хотя он врос ей в руки и всегда при ней)

На даче мы провели несколько чудесных дней – оба работали удаленно, вечерами – музыка, разговоры. Съездили к моим родителям (у них недалеко дом), бегали, смотрели балет, играли, ходили в растопленную им баню. Он то теплый, то холодный, я гладила его, сначала он говорил, что пока не хочет трогать меня, но потом тоже стал гладить и обнимать. Говорил, что в последние пару лет его личная жизнь выглядит ужасно, это вереница каких-то ненужных связей, он устал от пустоты и хочет чего-то глубокого (колпачок, наверное, чтобы я не приставала). В последние пару лет он, мол, изменился в худшую сторону в плане сближения, стал холоден. Он хочет, чтобы я узнала и поняла его, хочет развивать наши отношения, какими бы они ни были сложными. Но пока он чувствует так.

(Называет колпачком громкую и протяжную Арию Жука. Он поет ей эту арию на все лады, а она знай гладит его и гладит)

Он очень независимый, ему от меня ничего не нужно, но я прямо спросила: что я могу дать тебе? Могу ли? Ответил: просто будь рядом, узнавай меня, постарайся понять. Иногда мне казалось, он жалел, что позвал меня. Позже сказал, что его напрягают мои вопросы в стиле «Мне уйти?» «Оставить тебя одного?». Он не хочет, чтобы я уходила вообще когда-либо, и если надо, он уйдет сам.

(Проанализируйте их диалоги. Она – кошмар онегина на крыльях ночи. И обратите внимание, как эта липучка важно рассуждает о его независимости)

Разговор «онас». Я спросила: что-то изменилось за эти несколько дней, есть развитие? Он сказал: «Не знаю, большое видится на расстоянии. Увидим». Иногда он смотрит сквозь меня, весь в своих делах и мыслях, а вечером подходит ласковый, нежный.

(Иногда он не мог справиться с тошнотой. Но потом брал себя в руки и напоминал себе, что скоро она уедет. Здесь тоже диалоги рапаньи прокомментируйте)

И вот последним вечером, за несколько часов перед моим отъездом, мы играли в настольную игру, приходили гости, шутили над нашей «парочкой». И я, и он отшучивались в ответ, а сами обжимались вполне как парочка. Когда гости разошлись, мы сели в комнату, он включил музыку, я гладила его по голове.

(Обжимались они. Он подросток-Стесняша на задней парте в школе, а не мужик, которого от нее воротит)

Снова спрашивал про мои ощущения от этих дней, что запомнилось, что понравилось.

(Вот эти психотерапевтические онежьи вопросы, все ли нормально, как ты себя чувствуешь, какие у тебя мысли – это очень типично. Анти-суицидное такое. На днях в письме тоже было и часто бывает в письмах дам, терзающих онегиных клещами)

Я сказала, что пока рано говорить о воспоминаниях, я расскажу после. Мне просто хорошо с ним. Я спросила, какие эмоции он испытывает. Он сказал, никаких. Да, ему тоже хорошо со мной. Не испытывает эмоции года с 2016-го, потому что они мешают. Любовь для него — это принятие и понимание, и она возможна без эмоций. Я не согласилась с ним и сказала, что для меня и это, и физическая близость — эмоции. Мы обнимались.

(Это очень типичный диалог, про ее и его эмоции. Опишите его)

В какой-то момент я начала дурачиться, он — щекотать, я — кусаться. И я поцеловала его в губы. Точнее попыталась. Он уворачивался, а потом уже всерьез одернул меня и сказал: «Не время». Отстранился от меня и спросил:

— Так, дорогая, что ты хочешь?

— Сейчас или вообще?

— Сейчас я вижу. А вообще? От меня.

— Я не могу хотеть большего, чем ты можешь дать, а что ты можешь знать — пока не знаешь, вот и я не знаю. Тебе не нравится?

— Ну как показывает практика, можешь. Мне нужно время, я же тебе говорил про свое видение сближения.

(Он ей сказал, что она все время не только хочет, но и требует от него большего. А она упорно натягивает на него колпаки. Он снимает с себя, она натягивает)

На этом моменте я резко встала и пошла, сказала — «Я собираться». Конечно, я была подавлена. Глупое поведение. Я снова не понимаю — он действительно не хочет форсировать или просто не хочет? Мой статус из девушки, с которой что-то может получиться, изменился на девушку, которую отвергли.

(Встала и пошла – достала скалку свою. Но махая скалкой, продолжала думать, что он просто стесняется и надо бы скалку найти более увесистую)

Позже я спустилась к нему и сказала: «Извини. Поддалась эмоциям». Он: «Бывает».

Из машины написала ему:

Я: Что я хотела от тебя месяц назад — ничего. Что я хотела от тебя две недели назад — разговаривать. Чего я хочу сейчас — сближения, быть рядом. Ты хочешь того же?

Он: Я же сказал, мне нужно время. Хочу больше времени.

Я: В масштабах ближайших 60-ти лет — да или нет?

Он: продолжим в беседе. Легкой дороги. Напиши, как приедешь.

(“Ты хочешь того же?” спрашивает эта маньячка у жертвы. Джек-потрошитель настоящий)

Вижу, что надавила, от того и самой противно. Не даю ему воздуха, нависаю с щипцами. Он очертил границы, я их нарушаю, потому что хочется поскорее прилепиться, поскорее присвоить его. Я стараюсь исправиться, вернуть себе локус, проявлять к нему уважение. Я чувствую столько нежности к нему. Но было понятно, что всё испортила.

(Ей противно, что надавила. Лучше бы как-нибудь нежно вползла бы ему через рот в печенку как солитер)

По возвращении через день у нас состоялся 3-часовой разговор, в котором С. поделился-таки своими ощущениями от этих нескольких дней, проведенных вместе. Он много говорил, что хотел побыть со мной, были моменты удовольствия, было и неудовольствие, в конце разговора озвучил краткий вывод: судя по моему поведению на даче, я его не понимаю, у меня нулевая эмпатия, я живу в своем коконе и вижу вместо него какой-то образ из своей головы.

(Он изо всех сил старался быть с ней, не демонстрировать отвращения физического, надеялся перевести все в дружбу. Но она из своего кокона насиловала его щипцами. Вот что он пытался объяснить ей. Но она в ответ задала ему вопрос, видит ли он ее своей женщиной?)

Видит ли он меня своей женщиной? Сейчас – нет. Интересно ли ему со мной? Да. Он слишком сложный и нужно ли это мне – я решаю сама. Есть 2 варианта развития событий: забить на это всё (отношения, развитие, сближение) или как-то в этом жить и пытаться что-то с этим сделать. «Мне предпочтителен первый вариант, хотя по натуре я скорее всего ближе ко второму, но боюсь, ты не потянешь, не пойми меня неправильно».

Про наш эпизод в 2018 году он сказал, что все было круто, мы просто хотели получить удовольствие, его и получили, а сейчас, мол, другая цель. Это меня удивило – я-то восприняла всё вообще не так, будто тогда он был как раз больше заинтересован, а я дура была.

(Она до сих пор не видит, что затащила его на себя силком. Ей кажется, что он был инициатор. Вот сейчас она согласна, что инициирует немножечко. Но уверена, что он тоже не прочь. По их диалогу понятен уровень эгоцентризма рапанов?)

Я подумала обо всем этом и написала: «Я была морально не готова к поездке, не отнеслась к ней со всей серьезностью, надо было отказаться. На мой взгляд, не стоит делать выводы из этих дней»

С разговора прошло 2 недели, он живет все там же, на даче. Наше общение состоит из небольшой переписки и звонков и выглядит, как общение двух приятелей. Обсуждаем книги, фильмы, немного свои дела, я его расспрашиваю о каких-то моментах жизни, он мной особо не интересуется. Больше никаких разговоров «онас». Инициатор всего – я. Если я не напишу – он сам не пишет и не звонит, но на мою инициативу отвечает, интересуется иногда тем, чем я с ним делюсь (в плане, «о, надо тоже посмотреть/почитать/попробовать»).

Я решила, раз мне интересно, а он может дать только дружеское общение, будем общаться по-дружески, а там увидим; подумала, это возможно, так как он интересен мне в первую очередь как личность. Но это самообман и френдзона, ведь я уже хочу большего. Я думаю о нем слишком много для друга и явно не готова «просто дружить».

(Не готова, но сидит в этой щели, пока ее и оттуда не погнали. А ее погонят, потому что она непрерывно тянет из него что-то щипцами. Видите это в описаниях?)

Думала, выйдет красивая история, а вышла унылость. Как я это вижу сейчас: он мной заинтересовался, приблизил, увидел, что я во многом изменилась, но всё еще «недотягиваю» и отдалился обратно. Совсем меня отшить он не может – все-таки у нас дружат семьи, да и столько всего было, он не хочет проблем. С. спокойно может со мной дружить – я вроде ничего не требую, но что-то большее его не интересует. Заинтересует ли позже – непонятно.

(Автор, конечно попозже заинтересует. Из липкой и неприятной ему женщины, вызывающей то жалость, то досаду, вы превратитесь вдруг в привлекательную и интересную. Именно такое вдруг и бывает с рапанами, которых послали десять раз, а они уцепились и повисли)

Мне нужно осознать свое жалкое положение во френдзоне и выйти из нее, но у меня нет на это сил. Не могу отлепиться, особенно в условиях, когда я сижу целыми днями одна в своей квартире при тотальной нехватке живого общения и нормальной жизни.

Я как бы даю себе отсрочку – ну вот карантин закончится, я смогу полноценно отвлечься и тогда и перестану инициировать общение, а он все равно не напишет, поэтому получится без щипцов и речей.

(“Без щипцов!” Все это время у автора получается без щипцов)

А может, это выглядит как бег, роняя тапки, и есть шанс на развитие, если расслабиться и продолжать общаться без липкости?

(Вот так автор понимает “бег, роняя тапки”. Не как размышления тех, кого послали, а как слишком поспешное завершение отношений, когда шансы ещё есть)

Или моя инициатива в данной ситуации – уже липкость? Из-за этой тягомотины уже и сама остываю, не понимаю, надо оно мне или нет. Совсем слепа и не вижу.

(Горюет, что остывает. Хотела бы дальше гореть)

Уважаемая Эволюция, как нащупать в себе опору, перестать перебирать шкатулку, перестать врать себе и увидеть ситуацию?

Спасибо за Ваш блог!