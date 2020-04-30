Вскрылось новое страшное осложнение при коронавирусе

30.04.2020, 3:40, Разное

Осложнение страшно тем, что острая закупорка кровеносных сосудов чревата ишемией и инфарктом. Развитие тромбоэмболии на фоне COVID-19 показала компьютерная томография у многих пациентов, сообщает НСН.

Побочный диагноз поставлен 23 обследованным из 100, передает URA.ru. По мнению ученых, взаимосвязь объясняется необходимостью проводить тяжелым больным механическую вентиляцию легких. Именно это приводит к развитию тромбоэмболии.

Напомним, что лечение коронавируса в мире представляет собой поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT

Как писали “Дни.ру”, из-за COVID-19 может сгуститься кровь. Такое открытие сделал доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. По этой причине, со слов специалиста, у многих зараженных коронавирусом в мире ухудшается обоняние.