 

Вскрылось новое страшное осложнение при коронавирусе

30.04.2020, 3:40, Разное

Осложнение страшно тем, что острая закупорка кровеносных сосудов чревата ишемией и инфарктом. Развитие тромбоэмболии на фоне COVID-19 показала компьютерная томография у многих пациентов, сообщает НСН.

Побочный диагноз поставлен 23 обследованным из 100, передает URA.ru. По мнению ученых, взаимосвязь объясняется необходимостью проводить тяжелым больным механическую вентиляцию легких. Именно это приводит к развитию тромбоэмболии.

Напомним, что лечение коронавируса в мире представляет собой поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT

Как писали “Дни.ру”, из-за COVID-19 может сгуститься кровь. Такое открытие сделал доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. По этой причине, со слов специалиста, у многих зараженных коронавирусом в мире ухудшается обоняние.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Откуда берутся волонтеры

23.04 / Личное: Собянин жуёт сопли, Серов катается

31.03 / Скандалы: Карантин по-украински

13.04 / Причудливый случай скольжения во времени в Ливерпуле

17.04 / В России Минздрав разрабатывает робота для забора анализов на коронавирус

30.03 / Мнение: Третью неделю дома – что происходит в Италии глазами россиянки

14.04 / Мнение: Россия продолжает помогать

17.04 / Тело в дело: Ким Кардашьян представила пикантные кадры новой бельевой съемки

18.04 / Китайский город Ухань признали зоной низкого риска

21.04 / Мнение: Амнистии не будет…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска