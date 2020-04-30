В ходе КТО в Екатеринбурге уничтожены трое готовивших теракты боевиков

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30.04.2020, 3:08, Новости дня

В ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге уничтожены трое готовивших теракты боевиков, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Екатеринбурге силами ФСБ РФ предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», – приводит сообщение НАК ТАСС.

На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, добавили в комитете.

Напомним, с 00.30 30 апреля (22.30 мск 29 апреля) на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).



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