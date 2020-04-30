Сингапурские ученые предположили, что эпидемия коронавируса в Украине закончится в июле. Директор КМИС поставил эту оценку под сомнение

30.04.2020, 3:05, Новости дня

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сомневается, что эпидемия коронавируса в Украине завершится в начале июля. Об этом он заявил в комментарии “Обозревателю”, комментируя исследование ученых Сингапурского университета технологии и дизайна.

Так, по прогнозу сингапурских ученых, новые случаи заражения коронавирусом в Украине перестанут регистрировать – значит, эпидемия будет завершена – примерно 2 июля 2020 года.

“Я вижу, что данные, по которым это строилось, неоднородны, и я не уверен, что эта оценка надежная”, – заявил Паниотто.

Он высказал мнение, что вычислить дату завершения эпидемии можно будет только после того, как ежедневный прирост новых инфицированных достигнет пика, а затем в течение пяти-шести дней будет демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,14 млн человек, более 218,5 тыс. из них скончались, а почти 950 тыс. вылечились.