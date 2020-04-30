В Тернополе отказались открывать продовольственные рынки

30.04.2020, 3:05, Новости дня

В Тернополе не будут открывать продовольственные рынки, несмотря на разрешение правительства. Об этом сообщается на сайте Тернопольского городского совета по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

“По словам представителей трех зарегистрированных в Тернополе рынков, у них пока нет возможности обеспечить необходимое расстояние между рабочими местами продавцов и обеспечить [установку] защитных экранов между продавцами и покупателями”, – отметили в мэрии.

Представители рынков заявили, что не хотят “подвергать опасности продавцов и покупателей”, и считают, что из-за прекращения работы общественного транспорта на рынках все равно не будет достаточного количества посетителей.

По решению штаба, рынки в Тернополе не будут работать как минимум до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров разрешил возобновить работу официально зарегистрированных продуктовых рынков при условии соблюдения ряда требований. Так, администрации торговых площадок должны обеспечить:

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно в медицинских масках (респираторах);

проведение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

расстояние между местами продавцов – не менее 3 м, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории.

Кроме того, на 10 м² торговой площади должен находиться только один посетитель, а всех покупателей должны постоянно информировать об установленных ограничениях.

Ожидается, что это решение вступит в силу 30 апреля. В Кабмине прогнозировали, что после этого возобновить работу смогут почти 900 рынков по всей стране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 29 апреля от COVID-19 умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны (708 из них – в Тернопольской области).