Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии

30.04.2020, 2:58, Новости дня

России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что РФ вышла на плато по коронавирусу.

"Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI. И это РФ избежала этого не чудом, а благодаря принятым мерам, подчеркнул Дмитрий Песков.

Он объяснил это тем, что вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных.

На вопрос, вышла ли РФ на плато заболеваемости, пресс-секретарь президента сказал, что на это "можно робко надеяться; все-таки лучше быть оптимистами", но многое будет зависеть от того, насколько дисциплинированно люди отсидят дома майские праздники.

Помимо этого, Дмитрий Песков отметил, что статистика по заболеваемости коронавирусом в РФ не занижается, хотя отечественные тесты на выявление этой инфекции могут иметь некоторую погрешность, как и системы других стран, сообщает "Интерфакс".

"Любой тест имеет определенную степень точности. Но то, что любой тест имеет степень погрешности, и то, что в любом анализе может быть ошибка, это абсолютно очевидно", — сказал он.