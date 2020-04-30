 

Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии

30.04.2020, 2:58, Новости дня

России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что РФ вышла на плато по коронавирусу.

"Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI. И это РФ избежала этого не чудом, а благодаря принятым мерам, подчеркнул Дмитрий Песков.

Он объяснил это тем, что вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных.

На вопрос, вышла ли РФ на плато заболеваемости, пресс-секретарь президента сказал, что на это "можно робко надеяться; все-таки лучше быть оптимистами", но многое будет зависеть от того, насколько дисциплинированно люди отсидят дома майские праздники.

Помимо этого, Дмитрий Песков отметил, что статистика по заболеваемости коронавирусом в РФ не занижается, хотя отечественные тесты на выявление этой инфекции могут иметь некоторую погрешность, как и системы других стран, сообщает "Интерфакс".

"Любой тест имеет определенную степень точности. Но то, что любой тест имеет степень погрешности, и то, что в любом анализе может быть ошибка, это абсолютно очевидно", — сказал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Привитые от туберкулеза россияне могут быть спокойнее: вирусолог о дополнительной защите от COVID-19

01.04 / Опрос: Байден усилил лидерство над Трампом

27.04 / Джонсон анонсирует план смягчения карантинного режима в Великобритании

04.04 / Правительство выделило ФМБА средства на выплаты помогающим в борьбе с COVID-19

09.04 / Чем занять детей на самоизоляции

28.04 / В РФ может начаться обязательная платная регистрация смартфонов

19.04 / Кабаков цинично высказывался о болезни и смерти

15.04 / В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

29.04 / Песков не исключил оценки работы губернаторов Путиным после победы над коронавирусом

27.04 / Москва потребовала не допустить заражения россиянки COVID-19 в тюрьме США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска