Сидячий образ жизни увеличивает риск депрессии у подростков

30.04.2020, 2:55, Разное

Малоподвижный образ жизни у подростков связан с повышенным риском развития симптомов депрессии к возрасту 18 лет, показало исследование, опубликованное в Lancet Psychiatry. Снизить этот риск помогает ежедневный дополнительный час легкой активности – прогулки или работа по дому.

«Наши результаты показывают, что молодые люди, неактивные в течение большей части дня в подростковом возрасте, сталкиваются с повышенным риском депрессии к 18 годам. Мы обнаружили, что не только более интенсивные формы активности полезны для психического здоровья, но и любая степень физической активности, которая может сократить время, которое мы проводим сидя», – рассказал ведущий автор исследования Аарон Кандола (Aaron Kandola).

Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 4257 подростков, полученные в рамках исследования Бристольского университета Children of the 90s.

Для отслеживания движения дети в возрасте 12, 14 и 16 лет носили акселерометры в течение не менее трех дней по 10 часов. Данные показывали количество легкой (прогулки, игра на музыкальном инструменте или рисование) и умеренной физической активности (бег или езда на велосипеде) или «ничегонеделания».

Симптомы депрессии – плохое настроение, отсутствие желаний и плохая концентрация – ученые оценивали с помощью клинической анкеты.

Исследование показало, что у детей в возрасте от 12 до 16 лет общая физическая активность уменьшалась главным образом за счет снижения легкой активности (в среднем с 326 минут до 245 минут) и усилением малоподвижного образа жизни (в среднем от 430 минут до 523 минут).

Исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 60 минут сидения в день в возрасте 12 лет связаны с увеличением риска возникновения симптомов депрессии к 18 годам на 11,1%, в 14 – на 8%, а в 16 – на 10,5%. Неизменно высокое количество малоподвижного времени на протяжении всего времени увеличивало этот риск на 28,2%.

Каждый дополнительный час легкой физической активности в день в 12 лет был связан со снижением вероятности развития симптомов депрессии в возрасте 18 лет на 9,6%, в 14 – на 7,8%, в 16 – на 11,1%.

«Легкой активности следует уделять больше внимания. Она не требует больших усилий и ее легко вписать в повседневную жизнь большинства молодых людей», – отметил старший автор исследования Джозеф Хейс (Joseph Hayes).