Доктор Фаучи: ремдесивир станет стандартом в борьбе с коронавирусом

30.04.2020, 2:50, Новости дня

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил в среду, что экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир производства компании Gilead Sciences станет стандартом в лечении COVID-19. Согласно итогам ключевого клинического исследования, врачи пришли к заключению, что ремдесивир помогает в восстановлении пациентов, заболевших COVID-19 – болезнью, вызываемой коронавирусом, а также снижает уровень смертности.

Предварительные результаты исследования, проведенного властями США, показывают, что пациенты, которым давали ремдесивир, восстановились на 31% быстрее, чем пациенты, которым в рамках исследования давали плацебо – таблетки-пустышки. Энтони Фаучи назвал эти результаты «крайне значительными».

«Это действительно очень важно, – сказал Фаучи, выступая перед журналистам в Белом доме и сравнив это событие с 1986 годом, когда врачи впервые выявили препарат, способный лечить ВИЧ-инфекцию.

«Это будет стандартом лечения», – заявил Фаучи.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ведет переговоры с производителем препарата, компанией Gilead, о скорейшем его предоставлении для нужд пациентов.

«Я хочу, чтобы они сделали это как можно скорее», – заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли FDA экстренно выдать разрешение на использование ремдесивира в лечении COVID-19. Президент отметил, что администрацию больше всего волнует безопасность препарата, однако при этом «хотелось бы получить одобрение очень быстро, особенно когда речь идет о препарате, который работает».

Энтони Фаучи, впрочем, предупредил, что последние данные клинических исследований еще нужно тщательно проанализировать.

Врачи по всему миру проявляли крайне высокий интерес к ремдесивиру – экспериментальному антивирусному препарату, который первоначально предназначался для лечения эболы – ввиду отсутствия стандарта терапии и вакцины против COVID-19, поражающего легкие и другие органы в особенно тяжелых случаях.

В апреле представители Gilead заявили, что компания готова пожертвовать больницам 1,5 миллиона доз ремдесивира, что достаточно для более чем 140 тыс. пациентов в зависимости от продолжительности курса лечения. Утверждение препарата агентством FDA позволит начать его коммерческие продажи.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав Национального института здравоохранения (NIH), сообщил о предварительных результатах клинического исследования, в котором принимали участие 1063 пациента с COVID-19. Пациенты, получавшие ремдесивир, в среднем выздоровели через 11 дней, в отличие от пациентов, которым давали плацебо: они в среднем поправлялись через 15 дней.

Исследование также показало, что ремдесивир, возможно, улучшает показатели выживаемости пациентов. Среди больных, получавших препарат, от COVID-19 умерли 8,0%. При этом, в группе, получавшей плацебо, жертвами заболевания стали 11,6% пациентов. Впрочем, разница не является статистически значимой, и увеличение выживаемости, возможно, не связано с препаратом.

Полные результаты исследования будут опубликованы в середине мая, сообщили Reuters в Национальном институте здравоохранения.

Администрация окажет помощь нефтяникам и почтовой службе

Выступая в среду перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что его администрация вскоре опубликует план оказания помощи американским нефтяным компаниям, который, по словам министра финансов Стивена Мнучина, может включать закупку миллионов баррелей нефти в дополнение к уже имеющимся в национальном резерве запасам.

«Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей, поэтому мы рассматриваем множество различных вариантов», – сказал Мнучин на брифинге в Белом доме, который был посвящен влиянию эпидемии коронавируса на промышленность.

Дональд Трамп снова выступил с критикой интернет-ритейлеров, пользующихся услугами федеральной Почтовой службы, заявив, что этим компаниям нужно больше платить за доставку посылок.

«Мы хотим стабилизировать Почтовую службу… Потому этим компаниям придется платить больше», – сказал президент.