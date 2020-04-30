Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка

30.04.2020, 2:40, Разное

Начинается продажа мест на новый тест.

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Попробуем провести эксперимент, станут ли после тестирования ваши диалоги лучше.

И еще после теста будем разбирать все рыбацкие истории, по одной, в блоге. И я надеюсь, что понимания их будет лучше.

Почему я надеюсь, на такой эффект?

При обычном комментировании в блоге, вы торопитесь дать ответ, читаете невнимательно, не думаете сосредоточенно.

На первые же комментарии я отвечаю, и правильный ход мыслей становится примерно понятен. Вам может казаться, что вы так и думали, что все логично и очевидно.

Таким образом вы получаете иллюзию понимания, а на практике ничего не меняется.

Это вы можете видеть в письмах Учениц, как хаотично они оперируют терминами, демонстрируют “осведомленность”, уверенность в своих знаниях, но нулевое понимание, а главное никаких практических движений к развитию, судя по их историям.

На тесте происходит нечто обратное.

У вас может создаваться впечатление, что вы не понимаете ничего, что вы не знаете, на что ориентироваться, на что опираться.

Это состояние может пугать или раздражать, но это именно то самое состояние, когда и образуются новые нейронные связи, когда начинает формироваться то самое, настоящее понимание. И образуется оно в три этапа.

На 1-ом этапе вы ищите ответ, читаете задание, вдумываетесь в него. Образуется воронка, тот самый запрос для образования нового навыка.

В пассивном и созерцательном режиме навыки вообще не формируются, если вам не очень нужно для жизни, мозг не тратит энергию на изменения.

Нужен активный запрос, мощная потребность. Чем мощнее потребность и чем активней запрос, тем больше воронка для нового навыка.

Поле тоже влияет на это. Чем больше человек принимают в этом участие и чем важнее для вас решить задачу, тем больше воронка.

На 2-ом этапе вы отправляете ответы и начинаете ждать баллы, а потом разбор.

Вам кажется, что в это время ничего не происходит, но все это время до разбора заданий продолжается поиск ответа, поскольку гештальт не завершен.

Вместо роста фигуры, как было бы в случае ожидания романтического ответа, происходит рост того, что станет навыком.

За это время вы можете замечать изменения в своем поле и в своей голове. Вы иначе воспринимаете все, что происходит в жизни. Фоном идут ваши вопросы, какие же ответы были правильными и почему. И эти внутренние вопросы очень важны для формирования навыка.

К этому времени вы уже знаете свой балл, и если он невысок, вы можете чувствовать разочарование, а если он высок, почивать на лаврах.

Для появления навыка лучше всего избегать и того, и другого.

Самое верное фокусироваться не на своих эмоциях, а на том, что вы хотели бы понимать все лучше. В случае с новым тестом – хотели бы понимать логику рыбаков по-настоящему. Научиться держать в диалоге фокус на собеседнике, а локус у себя, чувствовать спонтанный поток беседы и управлять им.

Сами задания не нужно бесконечно перебирать в голове, чтобы не замыливать, не лишать образы энергии. Но время от времени вспоминать и обдумывать можно. Чем больше удовольствия при этом, тем лучше.

Энергией обладает то, что вы наделяете достаточным вниманием, активным и эмоциональным, но не затаскиваете до такого состояния, что это начинает распадаться на отдельные пазлы. Такое тоже может быть, если обдумывать что-то слишком тщательно и монотонно. Как писал Маяковский: “Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают как платья”. Вот этого ветшания тоже нельзя допускать.

И тогда на третьем этапе, когда будет разбор заданий, у вас может возникнуть навык, сначала начальный, который будет закреплен на практике. Я иногда сообщаю ответы раньше, делаю это специально, чтобы жадно выхватив где-то ответ, вы смогли бы его лучше усвоить. Это дает некоторым ответам сильную впитываемость (по аналогу крючка). Но некоторые ответы я берегу до самого разбора, чтобы подробно описать их логику, и иногда не один раз.

Этим я хочу добиться формирования именно навыка, чувственного понимания, возможности практического использования.

Человек может толком и не знать, как он это все делает, не помнить, когда и как научился, но навык у него будет.

И это обязательно проявится в его жизни, в его личных ситуациях и при анализе ситуаций чужих.

В общем я это увижу, а вы если и не увидите, сможете этим воспользоваться.

Расскажите друзья, если рефлексировали какие-то новые навыки после тестов. Только аргументируйте, поскольку иногда может быть и иллюзия навыка. Опишите, что это за навык, как возник, тогда мне будет понятно, насколько это реально.