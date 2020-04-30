Россия отправила в Алжир медпомощь для борьбы с коронавирусом

30.04.2020, 2:30, Новости дня

Грузовой самолет доставил из РФ в Алжир медицинские средства защиты в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в российском посольстве в североафриканской стране.

«В среду грузовым самолетом в Алжир из РФ прибыла помощь в виде медицинских средств защиты, закупленных компанией «Рособоронэкспорт» по поручению властей РФ, для борьбы с пандемией коронавируса», – приводит слова сотрудника посольства ТАСС.

«Среди прибывших в Алжир медицинских средств защиты – бесконтактные инфракрасные термометры, комбинезоны, медицинские маски и прочие средства, в которых нуждается дружественный алжирский народ и его медицина», – подчеркнул дипломат.

По последним данным, в Алжире инфицированы 3 649 человек, умерли 437 человек. Страна лидирует по количеству летальных исходов в Африке.

Напомним, РФ уже оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.