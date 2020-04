Каменских подняли на смех за несуразный стриптиз (видео)

30.04.2020, 2:20, Разное

Артистка решила разыграть подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала видео с эротичной музыкой. Трек You can leave your hat on ассоциируется у большинства со стриптизом. Именно под эту мелодию сексапильная Ким Бейсингер раздевалась перед красавчиком Микки Рурком в нашумевшей картине “9 1/2 недель”.

В видео Насти Каменских показался сначала пиджак, затем трусики и розовый бюстгальтер.

Правда, поклонников ждало разочарование.

Вместо обнаженной артистки в кадр вошла звезда в домашнем образе: в толстовке и шортах. Девушка нагнулась и подняла корзину для белья, в которую только что упали вещи. Да, вот такая она – рутина на карантине.

Фолловеры Насти Каменских в комментариях отметили, что их насмешил этот “недостриптиз”. Они добавили, что у артистки прекрасное чувство юмора, и рассказали, чем занимаются в период самоизоляции.

“Семейная жизнь”, “Прикольное видео 🤣”, “Жиза😂”, “А-ха-ха! Гениально”, “Ха, я не одна такая😁”, – написали под постом поклонники.

