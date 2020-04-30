 

Каменских подняли на смех за несуразный стриптиз (видео)

30.04.2020, 2:20, Разное

Артистка решила разыграть подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала видео с эротичной музыкой. Трек You can leave your hat on ассоциируется у большинства со стриптизом. Именно под эту мелодию сексапильная Ким Бейсингер раздевалась перед красавчиком Микки Рурком в нашумевшей картине “9 1/2 недель”.

В видео Насти Каменских показался сначала пиджак, затем трусики и розовый бюстгальтер.
Правда, поклонников ждало разочарование.
Вместо обнаженной артистки в кадр вошла звезда в домашнем образе: в толстовке и шортах. Девушка нагнулась и подняла корзину для белья, в которую только что упали вещи. Да, вот такая она – рутина на карантине.

Фолловеры Насти Каменских в комментариях отметили, что их насмешил этот “недостриптиз”. Они добавили, что у артистки прекрасное чувство юмора, и рассказали, чем занимаются в период самоизоляции.

“Семейная жизнь”, “Прикольное видео 🤣”, “Жиза😂”, “А-ха-ха! Гениально”, “Ха, я не одна такая😁”, – написали под постом поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 28 Апр 2020 в 10:15 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Девушка лишилась памяти из-за кровотечения из носа

21.04 / “Обидно, что наш род прервется”: сын Стеблова живет в монастыре

29.04 / Мнение: “Семейные разборки”

07.04 / В Оренбургской области ребёнок пострадал из-за замыкания в гироскутере

07.04 / Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

15.04 / Мнение: Женщины для секса и для дружбы

28.04 / В РФ больных коронавирусом будут лечить гелий-кислородной смесью

29.03 / Дана Борисова подтвердила новый срыв и отказалась от помощи специалиста

21.04 / Мнение: Нефть по 2 доллара не желаете?

28.03 / В Великобритании пес помог девушке-инвалиду найти свою любовь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска