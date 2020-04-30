Андреева успокаивает сына-грудничка электроприборами
30.04.2020, 2:20, Разное
20 января 33-летняя артистка родила сына. Наследника знаменитость
назвала Ильей.
Мальчик активно развивается и, как все малыши, иногда
изводит родителей плачем. Чтобы успокоить кроху, Мария Андреева придумала
хитрую уловку: она включает бытовую технику, которая издает монотонные и
негромкие звуки. В ход идет фен для волос или пылесос, например. Также Илью
усмиряет звук льющейся из крана воды.
Как рассказала Мария Андреева в эфире ток-шоу “Вечерний Ургант”
Первого канала, самым эффективным электроприбором в деле успокоения младенцев
оказался фен. Он не только равномерно шумит, но и дает тепло. Звезда сериала
“Джульбарс” подчеркнула, что быть матерью ей очень нравится.
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Напомним, Мария Андреева и стоматолог Антон Хундадзе
поженились в ноябре 2018 года. Свадьбу влюбленные провели тайно. Актриса не
любит оповещать поклонников о событиях из личной жизни. Через год у пары родился сын. Свое интересное положение Мария Андреева тоже тщательно скрывала. О
беременности звезды знали только самые близкие.
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