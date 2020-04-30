Андреева успокаивает сына-грудничка электроприборами

30.04.2020, 2:20, Разное

20 января 33-летняя артистка родила сына. Наследника знаменитость

назвала Ильей.

Мальчик активно развивается и, как все малыши, иногда

изводит родителей плачем. Чтобы успокоить кроху, Мария Андреева придумала

хитрую уловку: она включает бытовую технику, которая издает монотонные и

негромкие звуки. В ход идет фен для волос или пылесос, например. Также Илью

усмиряет звук льющейся из крана воды.

Как рассказала Мария Андреева в эфире ток-шоу “Вечерний Ургант”

Первого канала, самым эффективным электроприбором в деле успокоения младенцев

оказался фен. Он не только равномерно шумит, но и дает тепло. Звезда сериала

“Джульбарс” подчеркнула, что быть матерью ей очень нравится.

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Публикация от маша андреева (@andreevamashk) 30 Янв 2020 в 3:42 PST

Напомним, Мария Андреева и стоматолог Антон Хундадзе

поженились в ноябре 2018 года. Свадьбу влюбленные провели тайно. Актриса не

любит оповещать поклонников о событиях из личной жизни. Через год у пары родился сын. Свое интересное положение Мария Андреева тоже тщательно скрывала. О

беременности звезды знали только самые близкие.