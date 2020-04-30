Специалисты обучили микробов уничтожать пластик

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30.04.2020, 2:18, Новости дня

Китайские исследователи придумали новый эффективный способ утилизации пластика.

Ученые создали штамм бактерий под названием Clostridium thermocellum, с помощью которого экспертам удалось обеспечить эффективное биоразложение пластика. Благодаря новому способу могут быть утилизированы одноразовые бутылки, товар или одежда.

Главной особенностью нового микроба является активное размножение в условиях бескислородной и жаркой среды. По словам ученых, кроме пластика Clostridium thermocellum может уничтожать и растительные волокна. Новый микроб эффективно разлагает целлюлозу. Ученые ожидают, что метод, который будет основан на использовании C. Thermocellum, сможет продемонстрировать потенциал в переработке смешанных текстильных отходов.



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